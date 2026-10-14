V Latviji niti za trenutek niso ogrozili gostiteljev

Košarkarji Cedevite Olimpije po tretjem krogu evropskega pokala ostajajo brez zmage. V Rigi so klonili z 79:89. Ljubljančani so novo sezono začeli pod pričakovanji. Po šestih uradnih tekmah v treh tekmovanjih, slovenskem superpokalu, ligi Aba in evropskem pokalu, imajo zgolj eno zmago proti Ciboni.

Lani so za primerjavo dobili prve tri tekme v evropskem pokalu, v regionalnem tekmovanju pa so v prvih desetih nastopih doživeli le en poraz. Riga, klub ustanovljen leta 2023, prvič nastopa v evropskem pokalu in ima po treh krogih že dve zmagi. V uvodnem nastopu je doma za dve točki premagala italijansko Tortono, v drugem pa je gosteh tesno izgubila z Rostockom. Proti Cedeviti Olimpiji je vodila praktično celo tekmo in bila tako suverena, da je Ljubljančani niso ogrozili. Sredi tretje četrtine so se za trenutek spustili pod deset točk zaostanka, a realnih možnosti za uspeh niso imeli.

Pri Cedeviti Olimpiji je iz sivega povprečja izstopal Anthony Cowan s 23 točkami (prosti meti 14:15), Urban Kroflič in Rihards Lomažs sta dodala po 14 točk, David Škara pa 10. Cedevita Olimpija bo v soboto, 17. oktobra, gostovala v Laktaših pri Igokei, novo tekmo v evropskem pokalu pa bo igrala naslednjo sredo doma proti francoskemu Le Mansu.