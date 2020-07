V ligi ABA 2 le Domžalčani

Domžale - V naslednji sezoni bo edini slovenski predstavnik v regionalni košarkarski ligi ABA 2 moštvo Heliosa iz Domžal, so danes potrdili v domžalski ekipi. Tekmovanju se je letos odpovedala Rogaška, v 14-članski ligi pa bo kar nekaj novincev.



Skupščina regionalnega tekmovanja je potrdila, da se v ligo ABA selita srbski Borac iz Čačka ter hrvaški Split.



Ker bo liga Aba v naslednji sezoni štela 14 udeležencev, tudi s Cedevito Olimpijo, Krko in Koper Primorsko, je padla odločitev, da ob povečanem interesu za drugo ligo na jugu nekdanje skupne države, v novi sezoni tudi ligo ABA 2 sestavlja 14 ekip.



Lovćen 1947 in Sutjeska (oba Črna gora ), MZT Skopje Aerodrom (S. Makedonija), Spars Realway, Sloboda Tuzla in Široki (vsi BiH), ter domžalski Helios Suns, so bili del tekmovanja že v zadnji sezoni, naslednje leto pa bodo v ligi sodelovali še Gorica (Hrvaška), Rabotnički (S. Makedonija), Mladost Zemun, Sloboda Užice in Zlatibor (vsi Srbija) ter Studentski centar in Podgorica (oba Črna gora).