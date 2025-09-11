V ligi NBA novo pravilo, ki bo Dončiću ustrezalo

Vodstvo košarkarske lige NBA je sprejelo odločitev, da se meti z razdalje več kot 11 metrov v zadnjih treh sekundah prvih treh četrtin tekme ne štejejo v individualno statistiko igralcev. Kot so pri NBA zapisali na spletni strani, bodo te mete šteli le v ekipno statistiko, s čimer želijo več igralcev opogumiti k poskusom.

Košarkarji v severnoameriški ligi NBA bodo lahko poslej ob koncu četrtin izvajali mete z velike razdalje, ne da bi to negativno vplivalo na njihov odstotek meta. Liga je odobrila spremembo v načinu beleženja statistike teh metov. Vodilni možje lige želijo spodbuditi igralce, da bi večkrat metali z velike razdalje z upanjem na čudežni koš. Omenjeno pravilo so potrdili na sredini seji upravnega odbora lige.

Spremembo pravila so preizkusili na poletni ligi v Las Vegasu, pa tudi v nižjih ligah julija v Utahu in Kaliforniji. Za namene vodenja statistike bo liga NBA ekipam sporočila, da se bo vsak met v zadnjih treh sekundah prvih treh četrtin z razdalje vsaj 11 metrov v kateri koli akciji štel kot poskus ekipnega meta – ne pa kot individualni.

Mnogi igralci so se izogibali čudežnemu metu z razdalje 15 metrov ali več ob koncu četrtin, da ne bi poslabšali osebnega odstotka meta. Liga upa, da bo novo pravilo to popravilo. Komisar lige NBA Adam Silver je na koncu sestanka upravnega odbora lige predstavil tudi možne spremembe formata tekme zvezd all-star, ta bo 15. februarja v dvorani Intuit v Inglewoodu v Los Angelesu.

Zamisel je, da bi na tem revijalnem turnirju, ki ne sodi v tekmovalni format lige NBA, nastopili dve ekipi košarkarjev iz ZDA in ena ekipa, v kateri bi bili košarkarji iz drugih držav. Nova sezona lige NBA se bo začela 21. oktobra.