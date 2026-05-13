V Ljubljani je doma evroligaška košarka, trese se tudi Beograd

Po zelo slabem, medlem in nič kaj energičnem začetku tekme bi Cedevita Olimpija lahko pomahala z belo zastavo in se klavrno poslovila od evropske košarke v tej sezoni. A to moštvo ne izgublja rado, Zvezdan Mitrović od svojih varovancev zahteva več in tudi vodstvo 21 točk ni bilo dovolj, da bi Crvena zvezda potrdila polfinalni zmenek s Partizanom. Žilavih zmajev se niso otresli, po junaškem zasuku v drugem polčasu (92:86) je serija izenačena, pritisk pa zdaj povsem na strani Beograjčanov.

»Žal nimamo velikokrat priložnosti igrati pred tako številčnim občinstvom, zato vsako priložnost še bolj cenimo. Vesel sem, da smo se zbudili in se borili za to lepo zmago,« se Mitrović po tekmi ni želel predati evforiji. Naloga res še ni zaključena, a evroligaški skalp slovitega beograjskega velikana, ki je imel tudi v Stožicah s tribun številčno, a ne tako glasno podporo, je velik dosežek.