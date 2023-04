V Ljubljani se počuti tako kot doma v Indianapolisu

V nadaljevanju preberite:

Ob imenu Kevin Duane Ferrell mlajši se večina navijačev Cedevite Olimpije ne bi niti zdrznila, kaj šele pokazala zanimanje. Če bi jim pojasnili, da gre za najboljšega strelca in podajalca moštva, ki že drugo sezono igra v Stožicah, pa bi bila zgodba seveda povsem drugačna. Toda vanjo se je nehote vpisala zdravnica Lydia Ferrell, ki je svojega sina v otroških letih začela klicati Yogi. Po medvedjem junaku priljubljene risanke, ki je bil nenehno lačen.

V košarkarski svet je tako vstopil (in ostal) Yogi Ferrell, od 1. decembra 2021 je član Cedevite Olimpije in – ponosni Ljubljančan. Kako doživlja in preživlja dneva pri nas, kaj mu je še posebej pri srcu? S čim si pomaga odmisliti stresne trenutke? Kako pričakuje današnji prvi dvoboj proti FMP v četrtfinalu lige ABA? Kako ocenjuje svojo in moštveno sezono? Koga vidi z naslovom prvaka lige ABA in kaj napoveduje svojemu nekdanjemu moštvu Dallasu z Luko Dončićem?