V Los Angelesu Dončića primerjajo tudi z Larryjem Birdom

trojk ni zadel Dončić proti LA Clippers, prvič v tej sezoni. V prejšnji je sedemkrat ostal pri ničli

Nemec Maxi Kleber je neuspešno poskušal dohiteti Kawhija Leonarda. FOTO: USA Today Sports

Malo Hardna in malo Jamesa

Pred začetkom sezone v ligi NBA so ameriški analitiki postavili na vrh seznama favoritov košarkarje LA Clippers, ker so s prihodom junaka zadnjega finalaiz Toronta ter odličnega strelca in obrambnega adutaiz Oklahome dobili, kar so pogrešali doslej. In to so potrdili tudi v dvoboju z Dallasom, za katerega bi bil uspeh že, če bi se po treh sušnih prvenstvih uvrstili v končnico. Moštvo iz Los Angelesa je zmagalo s 114:99.Po petih zaporednih uspehih nad Torontom, San Antoniom, Golden Statom, Clevelandom in Houstonom so Teksačani le naleteli na boljšega v vseh pogledih. Če so v prvih 16 tekmah dosegali v povprečju 119,1 točke, v zadnjih treh nastopih pa celo 140,1, so tokrat prvič ostali brez stotice. Ob betonski obrambi gostov iz Kalifornije si je zobe polomil tudi, na katerega so se LA Clippers najbolj osredotočili.Po štirih tekmah v nizu z vsaj 30 točkami in 10 asistencami se je moral zadovoljiti z 22 točkami, kar je njegov drugi najslabši dosežek v prvenstvu (proti Denverju jih je dosegel 12, a se veselil zmage), 8 skoki in 6 asistencami. Najbolj pa je v oči bodel podatek, da je kar 14 točk zbral s prostimi meti, saj je iz igre metal le 4:14 (za tri točke 0:8!), in da je ob izgubil tem izgubil 7 žog. Še skromnejši so bili njegovi soigralci, ki bi lahko izkoristili priložnost, toda drugi najboljši strelec Dallasaje bil podobno nenatančen z metom iz igre 4:13.Dončić se je po tekmi spretno izognil novinarjem, zato pa niso varčevali z besedami člani zmagovitega moštva, v katerem sta pričakovano prednjačila Leonard (28) in George (26). Slednji je poudaril: »Vedeli smo, da je pri Dallasu marsikaj odvisno od Luke. On ustvarja akcije, zadeva in skače. Zato smo se potrudili, da smo ga utrujali in zmanjšali njegov odpor. Takšna je nasploh naša igralna filozofija. V napadu še ne blestimo, zato pa je naša obramba že zastrašujoča.«Paul je sicer zaradi okrevanja po operaciji rame izpustil prvih 11 tekem v sezoni, medtem ko je Leonard manjkal petkrat. Zato trener dolgoletnega »grdega račka« lige NBApo šesti zaporedni zmagi načrtuje nadaljevanje vzpona s trenutno tretjega mesta v zahodni konferenci in naskok na prvi naslov prvaka.Rivers sicer občuduje Dončićeve vragolije. Lani je ocenil, da je med svojo prvo sezono med elito imel podoben učinek na ligo NBA kotinv njunem krstnem prvenstvu 1979/80. Hkrati odločno zavrača misel, da bi na Ljubljančana gledali kot na mladega igralca: »Zame ni mlad, prej bi rekel, da je dopolnil že 40 let. Predvsem pa igra preveč dobro za katerokoli možno starost. Primerjava z Birdom je še vedno živa, čeprav nekateri pri tem vidijo le barvo kože, sam pa veliko več. Od sodobnih košarkarjev je Luka z nekaterimi potezami podoben, z drugimi. Toda ko se bo nekega dne upokojil, bodo zagotovo začeli iskati mlade, ki bodo podobni njemu. Če ne že prej.«