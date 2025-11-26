V Los Angelesu vladajo Luka Dončić in jezerniki

Luka Dončić je v velikem slogu pokazal, kdo je košarkarski šerif v Los Angelesu. Dosegel je 43 točk ob 50-odstotnem metu iz igre (14:28) in sedmih trojkah (7:12), za trojni dvojček pa mu je ob 13 asistencah zmanjkal le še skok.

Prvi polčas je zaznamovala igra brez obramb. V njej se je Dončić počutil kot riba v vodi in do polčasa, ki so ga Lakersi dobili z 69:66, nasul kar 32 točk. Kar 24 in ob metu iz igre 9:14 jih je dosegel v prvi četrtini.

Tretjo četrtino je Ljubljančan odprl s sedmo trojko, nato si je privoščil »počitek« in tretjo četrtino končal z 39 točkami. Tudi zaradi njegovega »odmora« so tekmeci pod taktirko Jamesa Hardna in Ivice Zubca lahko držali korak ter so po preobratu na polovici tretje četrtine z delnim izidom 13:0 prišli celo do točke prednosti. Toda zadnje minute so znova minile v premoči jezernikov in Dončićevih asistenc, s čimer so ušli za pet točk (98:93). Po 36 minutah sta Dončiću do trojnega dvojčka manjkala le še dva skoka.

LeBron James je dodal pomemben delež k 13. zmagi jezernikov. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Imagn Images Via Reuters Connect

V zadnji četrtini so Los Angeles Lakers na hitro razorožili tekmece, potem ko sta Dončiću na pomoč priskočila še LeBron James (25 točk) in Austine Raeves (31), ki je sedem minut pred koncem tako rekoč zapečatil usodo gostov za prednost 15 točk.. Jezernik so dvoboj zapeljali v mirno končnico, ki jo je za trenutek predramil le manjši zaplet, ki ga je pomagal zakuhati tudi Dončić po odrivanju Krisa Dunna. Razpletel pa se je z Dunnovo izključitvijo.

Pri Clippersih je bil z 29 točkami najboljši strelec Harden, po 19 sta jih dosegla Dunn in Kawhi Leonard.

Tekma je štela tudi za pokalno tekmovanje. Obe zasedbi sta prvi dve tudi dobili. V noči na soboto bodo Luka Dončić, LeBron James in jezerniki gostili Dallas.