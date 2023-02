V Mariboru spopad Domžalčanov in Ljubljančanov

V finalu zaključnega turnirja pokala Spar v Mariboru bodo igrali košarkarji Helios Suns in Cedevite Olimpije. Domžalčani so bili boljši od Term Olimia Podčetrtek s 87:82 (22:16, 43:37, 64:57; Mahkovic 27, Luke 20; Kosić in Atanacković po 14), Ljubljančani pa so z izidom 90:69 zmleli GGD Šenčur (Alibegović 17, Omić 15; Malovčić in Ožegović po 12).

Cedevita Olimpija bo v petek ob 20. uri naskakovala 22. pokalni naslov in drugega zapored, Helios Suns pa bo skušal ponoviti leto 2007, ko je osvojil svoj edino lovoriko v pokalu Spar.

Hkrati bo to ponovitev lanskega finala, v katerem so Ljubljančani na Kodeljevem slavili z 99:80. Za Cedevito Olimpijo bo to šestindvajseti finale v pokalu, za Domžalčane pa šesti. V preostalih petih so izgubili prav proti Olimpiji. Cedevita Olimpija bo imela priložnost za drugo lovoriko v tej sezoni. Septembra je osvojila slovenski superpokal; v Škofji Loki je ugnala Helios Suns s 112:85.