V mestnem derbiju črn scenarij za Luko Dončića

V južni Kaliforniji Los Angeles Lakers ohranjajo primat izven igrišča, na parketu pa so v zadnjih letih bolj uspešni LA Clippers. Tako je bilo tudi v nedeljskem jutri, ko so zdesetkane Lakers odpravili s 103:88. Luka Dončić je igral le v prvem polčasu, nato je zaradi udarca v levo nogo ostal v slačilnici.

Na mestni derbi v dvorani Intuit Dome v Inglewoodu so Lakers pripotovali brez več kot polovice začetne peterke. Na seznamu poškodovanih so Gabe Vincent, Rui Hachimura, Austin Reaves in DeAndre Ayton, že po nekaj minutah je bilo dobro vidno, da igralce J. J. Redicka čaka težka preizkušnja.

Los Angeles Clippers v tej sezoni igrajo zelo slabo, danes so vknjižili šele sedmo zmago, a znova lahko računajo na zdravega Kawhija Leonarda, ki je bil tokrat gonilna sila moštva v rdečem. Na začetku tekme je s Clippers stik držal LeBron James (prvih 7 točk za Lakers), nato se je počasi prebudil tudi Dončić.

Zadel je le dva meta od devetih iz igre, nato pa je v drugi četrtini dobil udarec v levo nogo in začel vidno šepati. Luka je igral le do polčasa, a v obrambi ni mogel slediti hitrim spremembam smeri, tudi v napadu se je izogibal pospeškom v raketo, kjer zanj tudi sicer ni bilo prostora. Clippers so vse sile usmerili v obrambo pod košem, saj so Lakers že v polni postavi eno najslabših moštev z razdalje, tokrat so do polčasa zadeli le dve trojki iz 17 poskusov!

Dončić ni prišel iz slačilnice s soigralci in kmalu so v moštvu potrdili, da bo zaradi udarca v levo nogo izpustil preostanek srečanja. Kako resna je poškodba, bodo pokazali dodatni pregledi. Če gre le za udarec v mišico, bi bil Luka lahko kmalu nazaj na igrišču. Na začetku sezone je zaradi podobne poškodbe tri tekme že izpustil.

Kako dolgo bo tokrat odsoten Luka Dončić? FOTO: Alex Goodlett/AFP

Tudi brez štirih petin začetne peterke se Lakers niso predali, z obrambo so držali stik, v napadu pa je James s predstavo sezone uspel zrežirati ravno dovolj uspešnih akcij, da so ostajali na 10 točkah zaostanka, ki je ohranjal upe na zasuk. V zadnji četrtini so se nekajkrat približali na sedem, osem točk, a so Clippers vsakič odgovorili s trojko in se na koncu podpisali pod zmago s 103:88. Mestni tekmeci so razgalili kratko in nezanesljivo klop Lakers, zadeli so le šest trojk iz kar 38 poskusov.

Prvi strelec tekme je bil James s 36 točkami (osebni rekord sezone), Leonard jih je za Clippers dosegel 32 in dodal 12 skokov. Dončić je srečanje sklenil z 12 točkami, 5 skoki in dvema asistencama v slabih 20 minutah igre.

Naslednja tekma LA Lakers čaka v sredo zjutraj (3.00), ko bodo gostovali v Phoenixu. Nato bodo igrali tudi na božični dan s Houstonom, ko tekme v ligi NBA dosežejo največ gledalcev.

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 103:88 (28:15, 26:24, 26:22, 23:27)

Leonard 32 in 12 skokov, Harden 21 in 10 asistenc; James 36, LaRavia 12 in 11 skokov, Dončić 12 in 5 skokov v 19:34.

Preostali izidi

Houston Rockets - Denver Nuggets 115:101

Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers 114:121

Boston Celtics - Toronto Raptors 112:96

Indiana Pacers - New Orleans Pelicans 109:128

Charlotte Hornets - Detroit Pistons 86:112

Washington Wizards - Memphis Grizzlies 130:122

Phoenix Suns - Golden State Warriors 116:119

Orlando Magic - Utah Jazz 128:127

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 98:93