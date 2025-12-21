  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    V mestnem derbiju črn scenarij za Luko Dončića

    Košarkarji Los Angeles Lakers se z gostovanja pri mestnih tekmecih LA Clippers vračajo s porazom z 88:103. Luka Dončić zaradi poškodbe tekmo predčasno končal.
    V drugem polčasu Dončić ni več igral, dobil je udarec v mišico. Foto Kirby Lee/Reuters
    Galerija
    V drugem polčasu Dončić ni več igral, dobil je udarec v mišico. Foto Kirby Lee/Reuters
    Nejc Grilc
    21. 12. 2025 | 04:51
    21. 12. 2025 | 07:42
    A+A-

    V južni Kaliforniji Los Angeles Lakers ohranjajo primat izven igrišča, na parketu pa so v zadnjih letih bolj uspešni LA Clippers. Tako je bilo tudi v nedeljskem jutri, ko so zdesetkane Lakers odpravili s 103:88. Luka Dončić je igral le v prvem polčasu, nato je zaradi udarca v levo nogo ostal v slačilnici. 

    Na mestni derbi v dvorani Intuit Dome v Inglewoodu so Lakers pripotovali brez več kot polovice začetne peterke. Na seznamu poškodovanih so Gabe Vincent, Rui Hachimura, Austin Reaves in DeAndre Ayton, že po nekaj minutah je bilo dobro vidno, da igralce J. J. Redicka čaka težka preizkušnja.

    Los Angeles Clippers v tej sezoni igrajo zelo slabo, danes so vknjižili šele sedmo zmago, a znova lahko računajo na zdravega Kawhija Leonarda, ki je bil tokrat gonilna sila moštva v rdečem. Na začetku tekme je s Clippers stik držal LeBron James (prvih 7 točk za Lakers), nato se je počasi prebudil tudi Dončić.

    Zadel je le dva meta od devetih iz igre, nato pa je v drugi četrtini dobil udarec v levo nogo in začel vidno šepati. Luka je igral le do polčasa, a v obrambi ni mogel slediti hitrim spremembam smeri, tudi v napadu se je izogibal pospeškom v raketo, kjer zanj tudi sicer ni bilo prostora. Clippers so vse sile usmerili v obrambo pod košem, saj so Lakers že v polni postavi eno najslabših moštev z razdalje, tokrat so do polčasa zadeli le dve trojki iz 17 poskusov!

    Dončić ni prišel iz slačilnice s soigralci in kmalu so v moštvu potrdili, da bo zaradi udarca v levo nogo izpustil preostanek srečanja. Kako resna je poškodba, bodo pokazali dodatni pregledi. Če gre le za udarec v mišico, bi bil Luka lahko kmalu nazaj na igrišču. Na začetku sezone je zaradi podobne poškodbe tri tekme že izpustil.

    Kako dolgo bo tokrat odsoten Luka Dončić? FOTO: Alex Goodlett/AFP
    Kako dolgo bo tokrat odsoten Luka Dončić? FOTO: Alex Goodlett/AFP

    Tudi brez štirih petin začetne peterke se Lakers niso predali, z obrambo so držali stik, v napadu pa je James s predstavo sezone uspel zrežirati ravno dovolj uspešnih akcij, da so ostajali na 10 točkah zaostanka, ki je ohranjal upe na zasuk. V zadnji četrtini so se nekajkrat približali na sedem, osem točk, a so Clippers vsakič odgovorili s trojko in se na koncu podpisali pod zmago s 103:88. Mestni tekmeci so razgalili kratko in nezanesljivo klop Lakers, zadeli so le šest trojk iz kar 38 poskusov. 

    Prvi strelec tekme je bil James s 36 točkami (osebni rekord sezone), Leonard jih je za Clippers dosegel 32 in dodal 12 skokov. Dončić je srečanje sklenil z 12 točkami, 5 skoki in dvema asistencama v slabih 20 minutah igre.

    Naslednja tekma LA Lakers čaka v sredo zjutraj (3.00), ko bodo gostovali v Phoenixu. Nato bodo igrali tudi na božični dan s Houstonom, ko tekme v ligi NBA dosežejo največ gledalcev. 

    Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 103:88 (28:15, 26:24, 26:22, 23:27)
    Leonard 32 in 12 skokov, Harden 21 in 10 asistenc; James 36, LaRavia 12 in 11 skokov, Dončić 12 in 5 skokov v 19:34.

    Preostali izidi

    Houston Rockets - Denver Nuggets 115:101
    Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers 114:121
    Boston Celtics - Toronto Raptors 112:96
    Indiana Pacers - New Orleans Pelicans 109:128
    Charlotte Hornets - Detroit Pistons 86:112
    Washington Wizards - Memphis Grizzlies 130:122
    Phoenix Suns - Golden State Warriors 116:119
    Orlando Magic - Utah Jazz 128:127
    Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 98:93

    Tekma v živo

    Premium
    Novice  |  Svet
    Afera Epstein

    Najbolj očrnjen Bill Clinton, o Donaldu Trumpu le malo

    Pravosodno ministrstvo je priznalo, da še niso objavili vseh dokumentov, to naj bi naredili do konca leta.
    Barbara Kramžar 20. 12. 2025 | 04:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domna prikazal iz drugega zornega kota in prestrašil pristojne pri FIS

    Domžalski as Anže Lanišek najboljši Slovenec v kvalifikacijah Engelberga. Napovedal lov na vodilnega Prevca. Morda bo tudi sam skakal tako dolgo kot Kasai.
    Miha Šimnovec 19. 12. 2025 | 19:59
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javna raba jezika

    Izgubljamo bitko za slovenščino

    Pri inštitutu Frana Ramovša ZRC SAZU so kritični do izvajanja nadzora nad kršitvami. Večjezičnost je dobrodošla, a ne na račun materinščine.
    Nina Gostiša 20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Los Angeles Lakers, LA Clippers, Luka Dončić, LeBron James, košarka

    Premium
    Nedelo
    Rudi Rizman

    Prostovoljno se spreminjamo v sužnje

    Javni intelektualec Rudi Rizman je razgrnil brutalno diagnozo časa in povedal, zakaj vztraja pri Gramscijevem načelu: pesimizem intelekta, optimizem volje.
    Petra Kovič 21. 12. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Superman se je slekel

    Kako Cristianu Ronaldu uspeva, kar drugim ne?

    Najslavnejši nogometaš na svetu je razkril svoje mišičasto telo, ki se ga ne bi sramovali niti 15 let mlajši fantje. Vsak dan trenira tri do štiri ure.
    21. 12. 2025 | 06:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Solsticij

    Začenja se koledarska zima, kakšno vreme pričakujemo

    Kaj prinaša solsticij? Bel božič ostaja prej želja kot pravilo. V zadnjih 15 letih so v Sloveniji prevladovali božiči brez snega v večjem delu države.
    21. 12. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Presenečenje iz Porta

    Thiago Silva si je pri 41 letih zaželel novega mundialskega izziva

    Bivši kapetan brazilske nogometne reprezentance bo do konca sezone član Porta. Prepričati želi selektorja Carla Ancelottija, da ga odpelje na svetovno prvenstvo
    21. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Skoki v Engelbergu

    Neustavljivi Domen Prevc lovi absolutni rekord, ki ni uspel niti Petru

    Na drugi tekmi smučarskih skakalcev v Engelbergu lahko Domen Prevc slavi šestič zapored in se vpiše v zgodovino tega športa.
    21. 12. 2025 | 05:50
    Preberite več
