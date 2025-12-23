V mestnem dvoboju zmaga favorita

S tekmo med Perspektivo Ilirijo in Cedevito Olimpijo se je drevi začel četrtfinale košarkarskega pokala Spar, prav ta ljubljanski dvoboj pa je v košarkarskih krogih pritegnil precej pozornosti. Favorizirana Olimpija je na tivolskem parketu upravičila vlogo favorita, a se do končne zmage s 84:78 ni kar tako sprehodila.

Res pa je bila večji del tekme boljša ekipa in se tako zasluženo prebila med najboljše štiri. Za zmagovalce je največ točk dosegel DJ Stewart (18 točk), za Ilirijo pa Mark Padjen (17).

Preostale prve četrtfinalne tekme bodo: 30. decembra Rogaška - Krka, 3. januarja Leone Ajdovščina - GGD Šenčur in 4. januarja Kansai Helios Domžale - Laško.

Finalni turnir pokala Spar bo sredi februarja.