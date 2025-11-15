V mestu zabave in jazza je Dončić izkoristil petkov večer

Ko so košarkarji Los Angeles Lakers dan pred sredino tekmo prišli v Oklahomo, so bili polni optimizma. Nato je sledil šok in hladen tuš, obramba prvakov jim je odčitala pravo košarkarsko lekcijo. Po zaušnici sta se prva zvezdnika odzvala na šampionski način, Luka Dončić (24 točk, 12 asistenc) in Austin Reaves sta s 55 točkami zrežirala zanesljivo zmago s 118:104 nad New Orleansom. Tekma je štela tudi za medsezonski pokal, kjer so Lakers z razmerjem 2-0 dobro na poti.

Komentator televizijske mreže ESPN Tim Legler je v pogovoru z znanim novinarjem Billom Simmonsom dejal, da je pred tekmo z Oklahomo v mestu srečal celotno trenersko osebje LA Lakers, ki je bilo zelo samozavestno. »Želeli so si tega izziva, verjeli so, da so pripravljeni, da se z odličnim Dončićem in Reavesom kosajo s prvaki. Kar je sledilo, nas je vse šokiralo, ko Oklahoma igra takšno obrambo, so razred pred vsemi v ligi,« Legler krivde za hud poraz v Oklahomi ni valil na igralce iz Kalifornije.

Tudi trener J. J. Redick ni bil zadovoljen z videnim: »Po pravici, dobili smo jih okoli ušes. Za nami je slaba turneja, le z drugim polčasom v Charlottu sem lahko zadovoljen, v Atlanti in Oklahomi nismo bili pravi.« Redick je v New Orleansu dobil odziv, kakršnega je želel, pri najslabšem moštvu lige (2-10) Lakers niso dovolili presenečenja.

Najboljši je, ko je uspešen v raketi. FOTO: Stephen Lew/Reuters

Dončić je znova užival v manj trdi obrambi v raketi in našel pravi ritem igre. Ni se na silo odločal za mete, iz igre ni bil najbolj razpoložen (6-16, 3-8 za tri), v ključnih trenutkih pa je znal stopiti v ospredje, izsilil je 13 prostih metov in podelil 12 asistenc soigralcem. Ob polčasu sta bili moštvi še poravnani, nato so Dončić, prvi strelec tekme Reaves (31 točk) in DeAndre Ayton, ki je uspešno lovil Dončićeve žoge nad obroč (20 točk, 16 skokov) zrežirali delni izid 11-0 in v mestu jazza, festivalov in zabave je bil dvoboj odločen.

Statistika ne odkrije povsem, kako dobro je igral Dončić, ki je že do polčasa dosegel 20 točk in držal Jezernike v igri, ko so domači še imeli energijo in voljo za enakovreden boj. Slovenski zvezdnik je najboljši, ko je v vlogi kreatorja igre, v Oklahomi je celotno moštvo Lakers zbralo le 19 asistenc, tokrat je bilo 12 Lukovih podaj za koš ključnih, da so tudi soigralci ujeli napadalni ritem. Predvsem to velja za Aytona, če dobi dovolj žog v napadu, v obrambi igra z več energije in rezultat je bil s 16 skoki in solidnim ščitenjem gostujočega obroča viden.

V zaključku je napeto končnico s petimi prostimi meti preprečil Reaves in Lakers so se lahko pripravili na nedeljski obračun v Milwaukeeju (02.00), kjer jih čaka dvoboj z izvrstnim Giannisom Antetokounmpom in soigralci, ki so v petkovem večeru šele v podaljšku strli odpor Charlotta (147:134; Giannis 25 točk in 18 asistenc).

New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers 104:118 (25:35, 27:30, 25:30, 27:23)

Murphy 35, Fears 19; Reaves 31, Dončić 24 in 12 asistenc v 40:13, Ayton 20 in 16 skokov.