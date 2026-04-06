Košarka

V Milwaukeeju konec ljubezni, Giannis ne skriva več jeze

O sporu med Milwaukeejem, ki ne želi zmagovati, in Giannisom Antetokounpom, ki želi igrati, bo po uradni preiskavi odločala liga NBA.
Giannis Antetokounmpo se želi vrniti na parket, dovolj ima individualnih treningov. Foto Benny Sieu/Reuters
Giannis Antetokounmpo se želi vrniti na parket, dovolj ima individualnih treningov. Foto Benny Sieu/Reuters
N. Gr.
6. 4. 2026 | 05:00
2:53
A+A-

Saga z Milwaukeejem in Giannisom Antetokounmpom v glavnih vlogah še ni končana. Dvakratni MVP, ki ni igral od 15. marca zaradi poškodbe in hiperekstenzije kolena na tekmi z Indiano, je pred petkovo tekmo z Bostonom zatrdil, da je nared za vrnitev. »Zdrav sem. Sovražim, ko me ljudje silijo v stvari, ki niso v skladu z mojo naravo. Sem igralec. Plačan sem, da igram,« je povedal. Milwaukee ga medtem še naprej ohranja na seznamu poškodovanih košarkarjev, zmagovanje jim v lovu za visokim izborom na naboru ni v interesu.

Še en udarec za Lakers, ki Dončića postavlja pred veliko dilemo

Jeleni iz Milwaukeeja so naredili vse, da bi prepričali Giannisa v skupno nadaljevanje, a so se morali sprijazniti s porazom. Grk bo poleti odšel drugam, Bucks pa so vstopili v krog moštev, ki bodo morala v prihodnjih sezonah pošteno prevetriti kader. Zdaj se je med igralcem in vodstvom kluba zaiskrilo, vmes je posegla tudi liga NBA.

Vodstvo je potrdilo, da preiskava v zvezi s politiko nastopanja igralcev še traja, ob tem je liga navedla, da je klub prejšnji teden Giannisu predpisal vadbo v igri tri na tri kot del postopka vračanja, a jo je igralec zavrnil. Milwaukee ga je nato tudi za nedeljsko tekmo z Memphisom izključil iz kadra.

Napetost se je stopnjevala že prej, ko je sindikat igralcev NBPA javno udaril po klubu in opozoril na možno zlorabo pravil proti namernemu izgubljanju. V izjavi je zapisal, da je bila politika nastopanja igralcev ustvarjena zato, da bi zagotovila, da je zvezdnik na parketu, ko je zdrav in pripravljen za igro. Trener Doc Rivers je nato branil ravnanje kluba. »Napreduje, a preprosto še ni zdrav,« je dejal 26. marca, nekaj dni pozneje pa dodal, da o tem ne odloča sam in da je ujetnik nastalega položaja. 

Glavobol ob statistiki Wembanyame: Boljši kot Kobe, Curry in Larry Bird?

Giannis je v tej sezoni odigral le 36 tekem, povprečno dosegal 27,6 točke, 9,8 skoka in 5,4 podaje. Epilog bo zgodba dobila poleti, ko bo imel Grk na tržnici veliko snubcev, omenjajo se tudi Los Angeles Lakers z Luko Dončićem. Na voljo bodo imeli dovolj prostora v plačni strukturi, da v Kalifornijo pripeljejo dominantnega krilnega centra in odkrito krenejo v lov za naslovom.

