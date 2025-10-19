V močni konkurenci Dončića znova ne jemljejo resno

V nadaljevanju:

Kratek košarkarski premor po koncu evropskega prvenstva je končan, nova sezona lige NBA je pred vrati. Kot vselej v številnih sredinah optimistično pogledujejo proti pomladi in boju za lovoriko, tudi v Los Angelesu, kjer imajo mestni tekmeci Luke Dončića na papirju več možnosti za podvig od slovitih Jezernikov. Nikola Jokić bo imel v Denverju najboljšo podporo v lovu na drugi prstan, vse poti do pokala Larryja O'Briena pa vodijo prek prvakov iz Oklahome.

Poletje je v ligi NBA minilo presenetljivo mirno. Ameriška javnost se na dogajanje na eurobasketu večinoma požvižga, tudi blesteče igre Dončića, Alperena Senguna in Nikole Jokića so komaj zaslužile kaj več kot majhno opombo. S prihodnjim tednom bo slika drugačna, 82 tekem dolg maraton rednega dela sezone se bo začel zares. »To je preprosto previsoka številka za sodobno košarko. Res je znanost močno napredovala, tehnologija omogoča hitrejšo regeneracijo, toda ob nenehnih dolgih potovanjih, tekmah na visoki nadmorski višini in menjavah hotelov veliko ne moreš storiti. Ker je igra vse hitrejša, se to pozna na telesih in vedno večjem številu poškodb,« o prenatrpanem koledarju, tradicionalni temi ob začetku sezone, pravi mentor Gorana Dragića in nekdanji MVP lige Steve Nash.