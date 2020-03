V moški konkurenci brez prvakov, v ženski lovorika Celjankam

Ljubljana – Člani izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije (KZS) so na dopisni seji sprejeli odločitev, da so tekmovanja v vseh ligah in starostnih kategorijah pod okriljem KZS za sezono 2019/2020 s petkom, 20. marcem 2020, uradno zaključena.



Vodstvo KZS, tekmovalna komisija in predstavniki združenj košarkarskih klubov vseh lig so bili v preteklih dneh v dnevnih stikih. Izvršnemu odboru KZS so posredovali predlog, ki je glede na zdajšnje razmere logična odločitev.



»S predstavniki združenj košarkarskih klubov smo v zadnjih dneh opravili več razgovorov in prišli do skupnega zaključka, da zaključimo tekmovanja v sezoni 2019/2020. V tako negotovi situaciji druge možnosti nismo videli. Tudi klubi so bili pri tem enotni in enakega mnenja,« je odločitev pojasnil Matej Erjavec, predsednik KZS.



V 1. SKL tako v moški konkurenci končni vrstni red ni določen, kar pomeni, da ni prvaka lige niti ekipe, ki bi izpadla iz tekmovanja. V ženski 1. SKL so glede na število odigranih kol določili, da so državne prvakinje košarkarice trenutno prvouvrščene ekipe ŽKK Cinkarna Celje, ki so bile najboljše po prvem delu prvenstva in na vrhu lestvice tudi po sedmih kolih (od predvidenih desetih).