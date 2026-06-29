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Košarka

V načrtu za zadnji ples je LeBron James pozabil na Dončića

Več dobro obveščenih virov iz lige NBA trdi, da je LeBron James že odigral zadnjo tekmo v dresu Los Angeles Lakers. Zadnja postaja bi lahko bila atraktivna.
LeBron James se je v drugem delu sezone umaknil Luki Dončiću in postal dragoceni soigralec slovenskega zvezdnika, a sodelovanja kot vse kaže ne bosta nadaljevala. FOTO: Isabella Frias/Reuters
Galerija
LeBron James se je v drugem delu sezone umaknil Luki Dončiću in postal dragoceni soigralec slovenskega zvezdnika, a sodelovanja kot vse kaže ne bosta nadaljevala. FOTO: Isabella Frias/Reuters
Nejc Grilc
29. 6. 2026 | 15:45
29. 6. 2026 | 16:55
3:00
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Košarkarsko poletje v ligi NBA bo še nekaj dni zelo živahno, 1. julija se uradno začne obdobje, ko igralci brez pogodb lahko podpišejo dogovore z novimi delodajalci, nato se bo elitna košarkarska liga odpravila na dolg poletni odmor. Kdaj bo konec sage z LeBronom Jamesom v osrednji vlogi, ve le ameriški zvezdnik, vse bolj pa se zdi, da Luke Dončića ne bo več ob njem.

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Velika Dončićeva zmaga: Austin Reaves ostaja v Los Angelesu

Že nekaj dni so glasne govorice, da imajo predstavniki Los Angeles Lakers in Jamesov kamp nasprotujoče poglede na to, kako naj bi izgledala skupna prihodnost, zato naj bi bil 41-letni veteran trenutno najbližje temu, da se za zadnje poglavje kariere odpravi drugam. Uradno James še ni napovedal, da bo kariero nadaljeval, a prav nič ne kaže na to, da bi bil pripravljen športne čevlje že letos poleti obesiti na klin.

Kevin O'Connor sodi med bolj priznane novinarje, ki poročajo o ligi NBA in ni med tistimi, ki bi širili nepreverjene govorice. Novinar Yahoo Sports je dvignil veliko prahu z objavo, da so Golden State Warriors resno v pogovorih z Jamesom, ki bi se jim lahko pridružil že letos poleti, ob tem pa želijo poškodovanega Jimmyja Butlerja poslati v Washington in angažirati Jamesovega prijatelja Anthonyja Davisa ter poustvariti delček čarovnije, ki je LA Lakers v mehurčku v Orlandu prinesla naslov prvaka leta 2020.

Če bo LeBron res zapustil mesto angelov, bodo na poimensko dokaj šibki tržnici Lakers iskali njegovo zamenjavo. FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters
Če bo LeBron res zapustil mesto angelov, bodo na poimensko dokaj šibki tržnici Lakers iskali njegovo zamenjavo. FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters

James bi tako združil moči s Stephom Curryjem in Davisom v poskusu, da se veteransko moštvo še enkrat vmeša v boj za naslov prvaka. James in Curry sta v zadnjih letih postala prijatelja, ko sta delila slačilnico v ameriški reprezentanci, ob boju za olimpijsko zlato v Parizu pa naj bi dozorela ideja, da bi v jeseni kariere lahko zaigrala skupaj, potem ko sta bila več kot desetletje srdita tekmeca.

Golden State Warriors naj bi se pogovarjali tudi z Dallasom za vrnitev Klaya Thompsona »domov«, a zaenkrat v Teksasu za to nimajo posluha.

Smart vse bližje Houstonu

Novinar mreže The Athletic Dan Woike je poročal, da bo Marcus Smart zavrnil možnost podaljšanja pogodbe z Los Angeles Lakers še za eno leto v višini 5,4 milijona dolarjev in postal prosti igralec. Smart želi višjo, predvsem pa bolj dolgoročno pogodbo. V minuli sezoni je za LA odigral 62 tekem in se v drugi polovici uveljavil kot obrambni vodja Jezernikov. Glavni kandidati za podpis pogodbe z njim so Houston Rockets, še poročajo viri iz ZDA.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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