V naslednjih 48 urah bo Luko Dončića najbolj zanimala pokovka

V odločno predolgem rednem delu sezone v ligi NBA vikend zvezd predstavlja točko preloma. Večini ponuja zadnjo priložnost za odmor pred zadnjima mesecema sezone, redkim izbrancem pa priložnost, da se za prestiž pomerijo med seboj in pokažejo, kdo je najboljši. Po mnenju gledalcev ni dvoma, Luka Dončić je prejel več kot tri milijone glasov, v zadnjih sezonah pa je bil tudi slovenski zvezdnik del problema, s katerim se sooča liga NBA. Vikend zvezd je izgubil prestiž in tekmovalni naboj, letos ga želijo obuditi s tekmo zvezdnikov sveta proti Američanom.

Komisar lige Adam Silver se je odločil za dvoboj med igralci sveta in Američani, ki bi z naraščajočim tujim talentom v ZDA lahko bil zelo zanimiv. Luka Dončić, Nikola Jokić in Giannis Antetokounmpo proti Anthonyju Edwardsu, Jaysonu Tatumu, Durantu in Curryju? Svoje so naredile poškodbe (Giannis, Tatum, Gilgeous-Alexander, Curry, morda Luka?), še več težav pa format treh ekip (ZDA 1, ZDA 2, ekipa sveta), ki se bodo izmenjevale na parketu in določile končnega zmagovalca.