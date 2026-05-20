V New Yorku po rekordnem večeru znova visijo z uličnih svetilk (VIDEO)

Košarkarji New Yorka so na prvi tekmi finala vzhodne konference lige NBA po izjemnem preobratu in podaljšku premagali Cleveland s 115:104. Jalen Brunson je dosegel 38 točk, Knicks pa so v zadnjih osmih minutah rednega dela nadoknadili kar 22 točk zaostanka in uprizorili rekordni zasuk v zgodovini končnice lige NBA, po tako visokem zaostanku ni slavilo še nobeno moštvo iz New Yorka v zgodovini.

V Madison Square Gardnu je 7:52 minute pred koncem kazalo na zmago gostov, saj je Cleveland vodil s 93:71. New York je nato odgovoril z delnim izidom 18:1, 19,3 sekunde pred koncem izenačil na 101:101 in izsilil podaljšek. V dodatnih petih minutah so bili domači precej boljši ter v seriji povedli z 1:0.

Brunson je 38 točkam dodal šest podaj, pet skokov in tri ukradene žoge. Mikal Bridges je prispeval 18 točk, povratnik po poškodbi OG Anunoby pa 13, bilo je opazno, da ima še težave s stegensko mišicop. »Med tekmo je bilo nekaj slabih trenutkov v naši obrambi, a smo se vseskozi borili in verjeli vase, na koncu pa tudi postopoma zmanjševali velik zaostanek,« je dejal Brunson. »V odločilnih trenutkih dvoboja smo prikazali najboljšo predstavo in našli način, da zlomimo odpor Clevelanda.«

May 19, 2026; New York, New York, USA; Cleveland Cavaliers guard James Harden (1) controls the ball against the New York Knicks during the second quarter of game one of the eastern conference finals during the 2026 NBA playoffs at Madison Square Garden. Mandatory Credit: Brad Penner-Imagn Images Foto Brad Penner Imagn Images Via Reuters Connect

Pri Clevelandu je bil najboljši Donovan Mitchell z 29 točkami, James Harden in Evan Mobley sta jih dosegla po 15, Mobley pa je dodal še 14 skokov. »Tekmo v New Yorku bi morali dobiti, a je nismo,« je dejal Mitchell. »Za nami je šele prva tekma. Lahko bi jo izgubili tudi za 40 točk, pa bi bilo še vedno v zmagah 0:1. Škoda, tri četrtine tekme smo igrali precej dobro. Na nam je, da se prilagodimo trenutnim razmeram in gremo naprej.«

Cleveland je v finale vzhoda prišel po dveh dolgih serijah, saj je Toronto in Detroit izločil šele po sedmih tekmah. New York je najprej premagal Atlanto s 4:2, nato pa Philadelphio s 4:0. Druga tekma bo v noči na petek znova v New Yorku. Zmagovalec serije se bo v velikem finalu pomeril z najboljšim moštvom zahoda, kjer je San Antonio uvodno tekmo proti branilcu naslova iz Oklahoma Cityja dobil s 122:115.