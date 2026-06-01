Pred Cedevito Olimpijo je marsikdo trepetal

Košarkarji Cedevite Olimpije so šestič zapored in 23. v samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Finalno serijo lige OTP banka proti Krki so dobili s 3:0. Prvič v zgodovini so Ljubljančani naslov državnih prvakov osvojili sredi Novega mesta. Pred 500 gledalci v dvorani Leona Štuklja so danes slavili s 87:71 (22:20, 46:31, 64:54).

Za Ljubljančane je to 16. zaporedna lovorika v domačih tekmovanjih. V finalih so neporaženi od februarja 2020, ko so v finalu pokala Spar pokleknili pred Koper Primorsko, zadnji naslov, ki jim je spolzel iz rok, pa je bil pokal 2021, ko so v polfinalu izgubili s Krko.

DJ Stewart je bil najkoristnejši igralec finala. FOTO: Filip Barbalić/Cedevita Olimpija

»Zaslužili smo si ta naslov. Bili smo motivirani in osredotočeni na našo igro, predvsem pa smo tudi danes tako kot celo sezono pokazali pravi zmagovalni karakter. V trenutkih, ko se nam je Krka približala, smo zadeli nekaj odločilnih metov in prelomili tekmo na našo stran. Za nami je težka sezona, a hkrati zabavna in uspešna, saj smo igrali všečno košarko, predvsem pa smo izpolnili cilj, ki smo si ga zadali pred sezono, da bomo ekipa s karakterjem in zaščitnim znakom. Verjamem, da so mnoge ekipe, ki so stale pred nami, trepetale in nas spoštovale,« je povedal Aleksej Nikolić.

To je obenem peta zaporedna domača trojna krona za Cedevito Olimpijo - septembra lani je osvojila superpokal, februarja pa pokal Spar, in četrti finale od zadnjih šestih, ki so ga serijski prvaki dobili brez poraza.

Krka ostaja pri sedmih naslovih državnega prvaka. Nazadnje je slavila 2014, zadnjo lovoriko pa je osvojila 2021 v pokalu Spar. Najboljši strelec danes pri zmagovalcih je bil Umoja Gibson z 20 točkami, naziv najkoristnejšega igralca finala pa je osvojil DJ Stewart.