V Orlandu nič pozitivnih, Lebron je pogrešal mamo

Rodila je kot najstnica

Luka Dončić je eden od treh Slovencev v Orlandu. FOTO: USA Today Sports

- Zadnji krog testiranj na novi koronavirus, ki ga je liga NBA opravila v mehurčku na Floridi, ni razkril nobenega pozitivnega izvida. Sezona se bo predvidoma nadaljevala 30. julija v Orlandu v Disneyjevem športnem kompleksu.Iz NBA so sporočili, da so tokrat testirali 346 igralcev, nihče od njih ni bil pozitiven na virus sars-cov-2. »Če bi se primerilo, da bi bil kdo od košarkarjev v kampusu NBA pozitiven v prihodnosti, ga bomo osamili, dokler ne bo dobil dovoljenja, da zapusti izolacijo v skladu s pravili lige NBA in združenja igralcev,« je liga zapisala v izjavi za javnost.Od skupno 30 ekip lige NBA jih bo sezono nadaljevalo 22, ki se bodo borile za 16-člansko končnico. V Orlandu bodo nastopili trije slovenski košarkarji:igra za Dallas,za Miami,pa za Denver.Liga NBA je odločena izpeljati sezono s tekmami brez gledalcev v Orlandu, čeprav ima Florida zadnje dni skrb vzbujajoče število novih primerov obolelih s covidom-19 na dan. Skupno so v tej jugovzhodni zvezni državi ZDA potrdili več kot 360.000 primerov covida-19 in več kot 5000 smrti.Prvi zvezdnik ligepa je medtem priznal, da je v času osamitve najbolj pogrešal svojo mamo. Kot je poročal portal Sports Illustrated, je čas osamitve preživljal skupaj z ženo in tremi otroki v Los Angelesu. A več kot tri mesece ni mogel obiskati svoje mame, ki živi v Akronu v Ohiu.»Prvič v življenju tako dolgo nisem videl mame. Mamo sem vse od februarskih tekem All-Star videl le tri tedne, preden smo se morali košarkarji vrniti v mesta, kjer živimo in delamo, in se začeti pripravljati na nadaljevanje sezone. To je bilo zame res ekstremno,« je dejal trikratni šampion lige NBA s Cleveland Cavaliers (2012, 2013, 2016).Štirikratni lastnik naslova najkoristnejšega igralca (MVP) lige NBA (2009, 2010, 2012, 2013) je edini otrok, ki je Jamesa rodila, ko je bila še najstnica, in ga nato vzgajala kot mati samohranilka. Jamesova mati živi v Akronu v zvezni državi Ohio in ji ni bilo niti slučajno do tega, da bi se z letalom odpravila k sinu v Los Angeles.»Očitno poznate mojo zgodbo, saj sem bil edinec, ki prihaja iz enostarševskega gospodinjstva, moja mati me je imela, ko je bila stara 16 let,« je dejal James: »Da sem tako dolgo odsoten od nje ... ona pa je vztrajala: 'Ne zapuščam Akrona. Ne grem na letalo. Ni govora'.«