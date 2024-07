V Pariz odhajajo Španija, Grčija, Brazilija in Portoriko

Znani so zadnji potniki na olimpijski turnir v košarki. S kvalifikacijskega turnirja v Pireju je to Grčija, ki je bila v finalu boljša od Hrvaške z 80:69, v Valencii je prednost domačega terena unovčila Španija, ki je ugnala Bahame s 86:78, v Rigi je Latvijo presenetila Brazilija s 94:69. Portoriko pa je v domačem San Juanu z 79:68 ugnal Litvo.

Grki, ki so bili v polfinalu boljši od izbrane vrste Slovenije, so bili premočni tudi za Hrvaško. Niso je nadigrali tako kot zasedbo slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića, vseeno pa so si zmago več ali manj zagotovili že pred zadnjo četrtino, ki so jo začeli s 13 točkami naskoka. Giannis Antetokounmpo je dosegel 23 točk, Georgios Papajanis jih je dodal 19, Nik Kalates pa je zbral 14 točk in 11 podaj. Pri Hrvaški sta bila najbolj učinkovita Ivica Zubac (19 točk, 12 skokov) in Mario Šarić (14 točk, 12 skokov), novi soigralec Vlatka Čančarja pri Denver Nuggets.

Španija je imela najtežjo tekmo v finalu. Pred tem je premagala Libanon, Angolo in v polfinalu Finsko. Odpor Bahamov s tremi igralci iz lige NBA (Deandre Ayton, Eric Gordon, Buddy Hield) je strla šele v zadnjih minutah.

Za Špance je največ točk dosegel Lorenzo Brown (18), za Bahame pa član Philadelphia 76ers Hield (19).

Največje presenečenje olimpijskih kvalifikacij je pripravila Brazilija, ki jo vodi hrvaški strateg Aleksander Petrović in ki se je na poti v Pariz pred desetimi dnevi na prijateljski tekmi ustavila tudi v Sloveniji. Pred polno dvorano domačih navijačev v Rigi je uvodno četrtino dobila s 34:11 in se sprehodila do zmage. Pri Brazilcih sta izstopala Bruno Caboclo, igralec beograjskega Partizana, z 21 točkami in Leonardo Meindl, ki si kruh služi v Tokiu, z 20 točkami. Pri gostiteljih turnirja, ki so pogrešali prvega zvezdnika Kristapsa Porzingisa, je Rihards Lomazs dosegel 15 točk.

V San Juanu je v finalu blestel branilec New Orleans Pelicans Jose Alvarado s 23 točkami in šestimi skoki, drugi branilec Tremont Waters, ki je med leti 2019 in 2022 v ligi NBA odigral 45 tekem, pa je dodal 18 točk. Rokas Jokubaitis je bil s 16 točkami najboljši strelec Litve, malo razočaranje pa je 10 točk in devet skokov centra Sacramento Kings Domantasa Sabonisa.

Jose Alvarado je proti Litvi zbral 23 točk in šest skokov. FOTO: Ricardo Arduengo/AFP

Odločilna je bila tretja četrtina. Litva je v drugi še vodila z 29:23, domači pa so do polčasa izid obrnili, v zadnji del pa krenili s prednostjo 62:50 in jo nato povečali na +15 67:52 ter jo brez težav obdržali do konca.

Mesto v Parizu so si že prej zagotovile Francija, ZDA, Srbija, Nemčija, Kanada, Japonska, Avstralija in Južni Sudan.

Skupine predtekmovanja olimpijskega turnirja v Lillu, ki se bo začel 27. julija, so Avstralija, Grčija, Kanada in Španija v skupini A, Francija, Nemčija, Japonska ter Brazilija v skupini B ter Srbija, Južni Sudan, ZDA ter Portoriko v skupini C.