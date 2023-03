V podaljšku so ušli z nizom 13:0

Košarkarji Dallasa so brez poškodovanih zvezdnikov Luke Dončića in Kyrieja Irvinga v ligi NBA po treh zaporednih porazih prišli do pomembne zmage. V boju za končnico so v gosteh po podaljšku premagali San Antonio s 137:128. Najbolj se je izkazal Christian Wood, ki je dosegel 28 točk in 13 skokov.

Dallas je moral že tretjo tekmo zaporedoma igrati brez svojih zvezdnikov Dončića in Irvinga. Dwight Powell in Jaden Hardy sta vsak dodala po 22 točk, Josh Green pa 21.

»Pozno v tekmi smo naredili dve napaki,« je dejal trener Dallasa Jason Kidd, potem ko so si gostitelji priigrali podaljšek: »Nismo namerno poskušali delati napak. Zgodijo se. Čeprav nanje gledamo kot na številke, smo le ljudje. In San Antonio jih je izkoristil.«

V podaljšku pa je gostom uspel delni izid 13:0, s katerim so zapečatili pomembno zmago, s katero se je Dallas pred petkovim neposrednim dvobojem z glavnimi tekmeci za končnico, Los Angeles Lakers, utrdil na lestvici pred njimi.

Zdaj ima namreč Dallas zmago več od jezernikov, ki so tokrat s 110:114 izgubili proti Houstonu in doživeli spodrsljaj proti eni najslabših ekip v ligi.

Poleg več tednov poškodovanega LeBrona Jamesa so Lakers pogrešali tudi Anthonyja Davisa, ki je počival. Pri Los Angelesu je bil najboljši Austin Reaves s 24 točkami.

Tako LA kot Dallas želita končati vsaj na šestem mestu in se neposredno uvrstiti v končnico. Če bosta ekipi ostali na devetem in desetem mestu, se bosta srečali v prvem krogu tako imenovanega play-ina oziroma dodatnih kvalifikacij. Ekipe od sedmega do desetega mesta se bodo med seboj pomerile še za dve mesti v končnici.