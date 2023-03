V pokalnem finalu Cinkarna Celje in Triglav

V finalu zaključnega turnirja pokala Slovenije v Slovenskih Konjicah bodo igrale košarkarice Cinkarne Celje in Triglava. Celjanke se bodo v nedeljo ob 20. uri potegovale za sedemnajsti naslov, Kranjčanke pa za tretjega. Cinkarna Celje je v polfinalu premagala Derby Ježico s 104:61 (24:13, 58:32, 90:47), Triglav pa je bil boljši od Pro-Bit Konjic s 76:64 (18:12, 42:24, 60:39).

To bo osmi finale pokala med tema dvema ekipama v zadnjih dvanajstih sezonah. Triglav je dobil le enega; 2018 je v Kranju slavil z 72:68. Kranjčanke so bile najboljše tudi 2014, ko so v Vojniku premagale Domžale. Celjanke bodo devetič zaporedoma nastopile v finalu pokala Slovenije. Prvi pokalni naslov je klub iz Celja pod imenom Merkur Celje osvojil 2003, v finalih pokala pa je manjkal le šestkrat. Po prvih štirih sezonah po osamosvojitvi Slovenije in sezoni 1996/97 edino še v sezoni 2013/2014.

Enajst naslovov pokalnih zmagovalk imajo Ježičanke, dvakrat je slavil Triglav, po enkrat pa Maribor in Hit Kranjska Gora. Pri Triglavu so izstopale Manca Vrečer s 15 točkami, Ajda Burgar (14), Rebeka Abramovič (12) in Ana Šarić (11), v zasedbi Pro-Bit Konjic pa je bila najbolj razpoložena Hana Ovčina (25 točk).

Najboljše strelke pri Cinkarni Celje so bile Sara Elizabeth Loomis z 20 točkami ter Taylah Rose Simmons in Mojca Jelenc, ki sta jih zbrali po 15, na drugi strani pa sta največ točk dosegli Ela Mićunović, 19, in Hana Ivanuša 14.