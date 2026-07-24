V poplavi kritik in posmeha znova pozabljajo, kdo je Luka Dončić

V normalnem letu bi v zadnjih dneh julija liga NBA kolektivno pritisnila gumb za spanje in odšla na edini daljši odmor v letu, preden se priprave na sezono 2026/27 začnejo zares. Letos je drugače, celotna liga se je znašla v vlogi »talca« LeBrona Jamesa, ki z odločitvijo o naslednjem delodajalcu polovico moštev drži v šahu. Med njimi tokrat ni Los Angelesa, ki je z Luko Dončićem v mislih na novo začrtal pot franšize in si za poletno poslovanje prislužil številne kritike, tudi posmeh. Analitiki znova pozabljajo na ključno spremenljivko: ko Dončić združi moči z igralci po svoji meri, postane nočna mora za tekmece. Pritisk iz Dončićevega tabora ni puščal dvoma. Luka je želel in dobil Dallas 2.0, sodobno (boljšo) različico zasedbe iz Teksasa, ki je s slovenskim asom prišla do velikega finala ...