  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

V poplavi kritik in posmeha znova pozabljajo, kdo je Luka Dončić

Poletna prenova moštva pri Los Angeles Lakers navdušila slovenskega zvezdnika, analitike v ligi NBA precej manj. Bo Lukov vpliv enak kot v Dallasu 2024?
Luka Dončić je dobil, kar je želel. Zdaj bo moral na parketu pokazati, da so Los Angeles Lakers dovolj kakovostni, da se zares vmešajo v boj za naslov prvaka. FOTO: Allen Berezovsky/AFP
Galerija
Luka Dončić je dobil, kar je želel. Zdaj bo moral na parketu pokazati, da so Los Angeles Lakers dovolj kakovostni, da se zares vmešajo v boj za naslov prvaka. FOTO: Allen Berezovsky/AFP
Nejc Grilc
24. 7. 2026 | 05:05
4:36
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
V normalnem letu bi v zadnjih dneh julija liga NBA kolektivno pritisnila gumb za spanje in odšla na edini daljši odmor v letu, preden se priprave na sezono 2026/27 začnejo zares. Letos je drugače, celotna liga se je znašla v vlogi »talca« LeBrona Jamesa, ki z odločitvijo o naslednjem delodajalcu polovico moštev drži v šahu. Med njimi tokrat ni Los Angelesa, ki je z Luko Dončićem v mislih na novo začrtal pot franšize in si za poletno poslovanje prislužil številne kritike, tudi posmeh. Analitiki znova pozabljajo na ključno spremenljivko: ko Dončić združi moči z igralci po svoji meri, postane nočna mora za tekmece. Pritisk iz Dončićevega tabora ni puščal dvoma. Luka je želel in dobil Dallas 2.0, sodobno (boljšo) različico zasedbe iz Teksasa, ki je s slovenskim asom prišla do velikega finala ...

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Vredno branja

LeBron James se vrača v Miami: napaka oddelka za družbena omrežja ali resnica?

Na stavnem trgu so ob novici močno narasle kvote za Jamesov prestop v Miami, pred tem sta prednjačili ekipi Cleveland Cavaliers in Golden State Warriors.
22. 7. 2026 | 10:43
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Sloviti Laker ga je okrcal: Z Dončićem bi zaslužil ogromno denarja

Nekdanji košarkar Mychal Thompson, ki je največji pečat pustil pri Los Angeles Lakers, ne razume, zakaj Jonathan Kuminga še ni v Kaliforniji.
Nejc Grilc 21. 7. 2026 | 05:10
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Dončić dobil pomembno okrepitev, Los Angeles pa novo težavo

Luka Dončić je dobil novega soigralca za prihodnjo sezono, pogodbo je podpisal 29-letni Matisse Thybulle, ki je imel v zadnjih letih veliko težav s poškodbami.
20. 7. 2026 | 21:10
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
EP U20

Prihodnost ni le Luka Dončić, zlata ekipa bo v Stožicah še lovila kolajne

Sanjski zaključek mladinskega obdobja vrste Danijela Radosavljevića v Stožicah. Kažejo se obrisi moštva, ki bo lovilo kolajno leta 2029 v Stožicah.
Nejc Grilc 20. 7. 2026 | 08:30
Preberite več
Šport  |  Košarka
Luka Dončić

Dončićev najljubši igralec obuja spomine: Odkar ni Luka, boli

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v teh dneh gost turnirja The Open v golfu, kjer se je srečal tudi s Scottiejem Schefllerjem.
19. 7. 2026 | 09:20
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Lakers preobrazbe ne snujejo le na parketu, novinec tudi na trenerski klopi

JJ Redick je dobil novega pomočnika, nekdanjega glavnega trenerja razvojne ekipe Lakers, ki bo skrbel za razvoj igralcev.
18. 7. 2026 | 11:07
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
18. etapa

Carapaz prvi na Rogličevem klancu. Pogačar ostaja rumen

Ekvadorec je zmagal po silovitem napadu in v slogu Pogačarja zmagal na Rogličevem klancu.
23. 7. 2026 | 14:57
Preberite več
Šport  |  Drugo
Prezgodnja smrt

Prijatelja in poročno pričo Iztoka Čopa našli nezavestnega, zdravniki brez moči

V 51. letu starosti je na Norveškem umrl dvakratni olimpijski prvak v veslanju Olaf Tufte. Natančnih razlogov o njegovi smrti domači še niso sporočili.
21. 7. 2026 | 20:25
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Alpe d'Huez bo slovenski kot Vršič

Sklepne etape dirke po Franciji bodo vrhunec navijaškega romanja. Iz leta v leto je več kolesarskih nomadov.
S prizorišča:Miha Hočevar 23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nad silo s silo

Zlatan Ibrahimović: Udaril bi ga v glavo in prejel rdeči karton

Strokovni komentator televizije Fox Sports na nogometnem mundialu je Argentincu Leandru Paredesu sporočil, da je lahko vesel, ker njega ni bilo na igrišču.
21. 7. 2026 | 16:48
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
20. 7. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Register dejanskih lastnikov

Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Pogled analitika

Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Luka DončićLiga NBADallas MavericksNBALos Angeles Lakersprestopni rok

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Kultura  |  Film & TV
Vredno branja

Ganljiva in hudomušna pripoved o ovcah, ki rešujejo umor

Kot opozarja Cary Wolfe, so nam živali pogosto pomembne šele, ko jim pripišemo človeške lastnosti – človeški razum, človeški govor, detektivske sposobnosti.
Pia Prezelj 24. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Razno
Karikatura

Za zdravje gre

Zaradi spremenjenih domačih in evropskih pravil ter praks nas obveščajo o vse več spornih in dvomljivih izdelkih, hrani in drugih dobrinah.
Marko Kočevar 24. 7. 2026 | 05:55
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

V poplavi kritik in posmeha znova pozabljajo, kdo je Luka Dončić

Poletna prenova moštva pri Los Angeles Lakers navdušila slovenskega zvezdnika, analitike v ligi NBA precej manj. Bo Lukov vpliv enak kot v Dallasu 2024?
Nejc Grilc 24. 7. 2026 | 05:05
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Astrologija

Dnevni horoskop za petek, 24. julija 2026

Dan, ko priložnosti čakajo tiste, ki znajo povezati navdih in disciplino
24. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Igralka, ki se že 60 let zoperstavlja seksizmu

Film o igralki Helen Mirren, ki se z izborom vlog in svojim osebnim življenjem dosledno zavzema za žensko enakopravnost.
24. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

V poplavi kritik in posmeha znova pozabljajo, kdo je Luka Dončić

Poletna prenova moštva pri Los Angeles Lakers navdušila slovenskega zvezdnika, analitike v ligi NBA precej manj. Bo Lukov vpliv enak kot v Dallasu 2024?
Nejc Grilc 24. 7. 2026 | 05:05
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Astrologija

Dnevni horoskop za petek, 24. julija 2026

Dan, ko priložnosti čakajo tiste, ki znajo povezati navdih in disciplino
24. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Igralka, ki se že 60 let zoperstavlja seksizmu

Film o igralki Helen Mirren, ki se z izborom vlog in svojim osebnim življenjem dosledno zavzema za žensko enakopravnost.
24. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo