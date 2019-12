V porazu Dallasa so Dončiću ponagajali tudi sodniki

Ljubljana

Brez Dragića Miami doma še nepremagljiv

Miami je po podaljšku premagal Chicago s 110:105. Zaradi težav s prepono je Goran Dragić izpustil tekmo. Miami v tej sezoni v domači dvorani še ni izgubil in je po razburljivi končnici, v kateri sta se v dobri minuti moštvi štirikrat izmenjali v vodstvu, ter nato podaljšku prišel do desete zmage.

Davis nasul 50 točk

Anthony Davis je bil strelski junak današnjih tekem. Center LA Lakers je Minnesoti natresel kar 50 točk za 21. zmago vodilnega moštva. V igri brez obramb se je tekma ob ovacijah navdušenih navijačev v domači dvorani Staples Centru s 142:125. je blestel v drugem polčasu. Zadel je šest trojk iz osmih poskusov, zbral je 32 točk in 13 podaj.

- »Bilo je kristalno čisto, da je bil ob zadnjem metu prekršek,« je s precejšnjo jezo po tekmi uperil prst v sodnike trener košarkarjev Dallasa. Dallas je po petih zaporednih zmagah v domači dvorani American Airlines Centru izgubil s 106:110, Sacramento pa je zmagal po treh porazih.je dosegel 27 točk, osem podaj in sedem skokov ob šestih izgubljenih žogah.Mladi slovenski zvezdnik je bil mož, ki je dobil odgovorno nalogo: 13 sekund pred koncem je imel Dallas priložnost, da s trojko zapelje tekmo v podaljšek. Ljubljančan se je usmeril proti košu, po obratu vrgel in zgrešil. Izdatno pomoč pri zgrešenem metu je imel v gostujočem čuvaju, ki je pri Dončićevem metu z dotikom njegove roke preprečil podaljšek. Sodniki tega stika rok niso videli.Nesojeno Dončićevo moštvo, pri katerem ima eno od vodilnih vlog v vodstvu kluba sloviti Srb, si je zmago na koncu tudi zaslužilo. Celotni dvoboj je bilo v prednosti, najvišja je znašala kar 24 točk po dobri minut tretje četrtine. Dallas je bil razglašen v obrambi, saj je na odmor odšel s kar 66 prejetimi točkami, največ v sezoni.Dallas je v silovitem zaključnem jurišu za štiri minute »zatemnil« koš tekmecem. Luka je z zabijanjem in trojko spustil zaostanek na 12 točk, štiri minute in pol pred koncem pa je Dallas z nizom 10:0 zaostajal že manj kot 10 točk. Le 34 sekund pred koncem po košuje bil na vidiku zasuk, Latvijec je zadel za 106:108. Naš Luka je imel nato zadnjo potezo. Ni se izšla inje potrdil gostujočo zmago.Najboljši strelec pri Dallasu je bilJr. z 29 točkami. Zablestel je z devetimi trojkami, s čimer je dosegel svoj rekordni postavil osebni rekord. Pri Sacramentu je bil odličen Srb Bjelica, ki je nasul 30 točk in izenačil svoj strelski rekord v NBA.Dallas, ki je izgubil sedmič v sezoni, bo naslednjo tekmo igral v Ciudad de Mexico, kjer se bo čez štiri dni pomeril z Detroitom.Dallas : Sacramento 106:110 (Hardaway Jr. 29, Dončić 27 – za dve 12:7, trojke 12:3, 7 skokov in 8 podaj v 35 minutah, Porzingis in Finney-Smith po 13; Bjelica 30), Hield 26), Miami : Chicago 110:105 – po podaljšku, Brooklyn : Denver 105:102, Charlotte : Atlanta 107:122, Philadelphia : Toronto 110:104, Washington : LA Clippers 119:135, Portland : Oklahoma 96:108, LA Lakers : Minnesota 142:125.