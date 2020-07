V porazu Dončić za podajo prekratek za trojni dvojček

Ljubljana - Slovenski košarkar Luka Dončić se je v okviru priprav na nadaljevanje sezone v severnoameriški ligi NBA s svojim Dallasom pomeril z Indiano, ki je zmagala s 118:111.



Dončić je bil prvi strelec Dallasa in mu je v 25. minuti na parketu skorajda uspel trojni dvojček: dosegel je 20 točk, 11 skokov in devet podaj.



Košarkarji Dallasa so dobro začeli tekmo in vodili ves prvi polčas, ki so ga končali s tremi točkami prednosti. Dončić je nato ob začetku drugega polčasa naredil napako, izgubil žogo in od takrat naprej Dallasu nič več ni šlo po načrtih.



Razigrala sta se Victor Oladipo in T. J. Warren, ki je tekmo tako kot Dončić končal pri 20 točkah, in Indiani je uspel preobrat, saj je po treh četrtinah povedla s šestimi točkami naskoka. Ko so igro zapustili člani prve peterke Dallasa, je Indiana brez težav potrdila zmago.



Dallas je tako izgubil svojo drugo pripravljalno tekmo v mehurčku, kjer se bo sezona v Disneyjevem športnem kompleksu nadaljevala 30. julija.



Na prvi tekmi je Dallas s 108:104 premagal Los Angeles Lakers, Dončić pa je takrat je v 16 minutah k zmagi prispeval 14 točk, pet skokov in šest podaj, preden je z lažjim zvinom gležnja odšepal z igrišča.



Pripravljalne tekme v najmočnejši košarkarski ligi na svetu namesto 48 minut potekajo 40 minut. V rednem delu sezone bodo tekme spet potekale po ustaljenem formatu, torej z vsako četrtino po 12 minut.