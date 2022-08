V pravem času so podoživeli sanjske občutke izpred petih let

V nadaljevanju preberite:

V dvorani Sinan Erdem v Istanbulu so slovenski košarkarji proslavili svoj največji uspeh doslej: 17. septembra 2017 so v finalu evropskega prvenstva ugnali Srbijo in brez poraza osvojili šampionsko lovoriko, Goran Dragić je bil izbran za najboljšega igralca tekmovanja, Luka Dončić pa se mu je pridružil v elitni peterki. Pet let pozneje bo kraj velikega uspeha pomembna stopnička na poti do obrambe naslova. Danes ob 19. uri se bo Slovenija v pripravljalnem dvoboju pomerila z domačo reprezentanco Turčije, jutri ob isti uri še z Ukrajino.

Koga bo drevi dočakal Aleksander Sekulić v moštvu, koga bi si želel videti na parketu in koga bo pogrešal? Kaj mora moštvo uigrati do začetka EP? Kaj o vrntvi v Istanbul meni Klemen Prepelič? Kdo bodo glavni aduti Turčije?