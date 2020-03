V pričakovanju dvoboja Dončić – Zion

Ljubljana

»Teh 50 točk je bilo čudovitih, Vert. Hvala za takšno mojstrovino,« je ob imenitni predstavi Carisa LeVerta (levo), ki jo je zabelili z 51 točkami, od tega jih je 37 dosegel v zadnji četrtini in podaljšku, čivknil poškodovani zvezdnik Brooklyna Kevin Durant. FOTO: USA TODAY Sports

- Košarkarji Denverja so na domačem parketu s 100:116 klonili proti Golden State, najslabšemu moštvu NBA. Slovenski reprezentantni igral. V ospredju je prihajajoči prvi dvoboj mladih zvezdnikov,in. Dallas bo v noči na četrtek gostil New Orleans.Denver je padel na tretje mesto zahodne konference (41-20), prehitelo jih je tudi moštvo LA Clippers (42-19) z zmago proti Oklahomi v gosteh s 109:94. Za Clipperse jedosegel 25 točk.Denver je sicer dobro začel in po polčasu vodil za devet točk. V drugem delu, predvsem v zadnji četrtini, ki so jo dobili za 15 točk, pa so gostje z razpoloženima(22 točk, 10 podaj) in novincem(22 točk) prišli do šele 14. zmage v sezoni. Pri domačih sta 18 točk doseglain, srbski centerjih je dodal 16 ob 13 skokih ter 7 podajah.ni igral.Veliko pozornosti je požel obračun Bostona in Brooklyna. Slednji so pred zadnjo četrtino zaostajali za 17 točk, potem pa so po zaslugiizsilili podaljšek, v njem pa povsem razorožili domače moštvo za zmago s 129:120.Brooklyn je v zadnji četrtini dosegel 51 točk, v podaljšku še dodatnih 11, LeVert pa je v tem času dosegel kar 37 od skupno 51 točk za osebni rekord v ligi NBA.Toronto (43-18) je v gosteh premagal Phoenix s 123:114. Kar trije košarkarji lanskih prvakov so ob tem dosegli več kot 25 točk.je prispeval 33 točk,28,pa 26.Vodilno moštvo zahoda ostaja LA Lakers (47-13). Jezerniki so v Staples Centru ugnali Philadelphio (37-25), potem ko sta predvsem v drugi četrtini blestelain. Ustvarila sta razliko 18 točk in moštvo iz mesta angelov usmerila proti zanesljivi zmagi s 120:107.New Orleans (26-35) je utrpel hud udarec v boju za končnico. Na domačem parketu je izgubil proti odpisani Minnesoti s 134:139, kljub 27 točkam, 26in 25Trener domačihje po tekmi poudaril, da Williamson, najbolj opevani novinec letošnje sezone, ne potrebuje počitka in bo prvič zaigral na dveh tekmah zaporedoma. Prihaja pa v goste k Dallasu (37-25) v noči iz srede na četrtek, kar bo prvi spopad lanskega novinca leta in prvega imena letošnje generacije košarkarjev.V noči na četrtek bo igral tudi. Miami (39-22) se bo v floridskem derbiju pomeril z Orlandom.Boston : Brooklyn 120:129 – podaljšek, Charlotte : San Antonio 103:104, New Orleans : Minnesota 134:139, Oklahoma : LA Clippers 94:109, Denver : Golden State 100:116, Phoenix : Toronto 114:123, LA Lakers : Philadelphia 120:107, Sacramento: Washington 133:126..