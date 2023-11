V prvih minutah je Dončić postavil temelj za zanesljivo zmago Dallasa

Razočaranje v New Orleansu je spodbudilo Luko Dončića, ki je le dan po slabem torkovem večeru na gostovanju v Washingtonu pokazal pravi obraz. Na začetku tekme je bil neustavljiv, dosegel je prvih osem točk za Dallas, že po štirih minutah jih je zbral 11 in do začetka drugega polčasa je bila tekma bolj kot ne odločena. Dallas je slavil s 130:117, prvi strelec je bil Tim Hardaway Jr. z 31 točkami, Dončić jih je prispeval 26.

FOTO: Geoff Burke/USA Today

Začetek tekme je bil za Dallas res udaren, Dončić je vodil vse napade in dosegel prvih osem točk, nato pa razigral še soigralce. Dvakrat je za tri zadel Derrick Jones Jr., svoje so dodali še Hardaway Jr., Seth Curry in Grant Williams in že do konca prve četrtine je Dallas vodil za 15 točk.

Do polčasa je razlika le še naraščala, Dončić in Hardaway (zadel je 7 trojk) sta že do konca druge četrtine zbrala več kot 20 točk, Mavericksi pa so vodili z 71:51. Ker je bila tekma bolj kot ne odločena, je Dončić v drugem polčasu precej več časa prebil na klopi, priložnost so dobili drugi košarkarji, znova jo je dobro izkoristil Dereck Lively II s 17 točkami. Tekmo z Washingtonom je izpustil Kyrie Irving, ki se je z zdravniško službo dogovoril, da po poškodbi stopala zaenkrat še ne bo igral tekem v zaporednih večerih (back-to-back). Odsotnost Irvinga se tokrat Dallasu ni pretirano poznala.

»Šele ob 4. uri zjutraj smo prileteli v Washington, a smo se dogovorili, da neugoden razpored ne bo izgovor za našo igro. Luka je odlično razigral prvo peterko in ta je naredila razliko,« je bil jedrnat trener Dallasa Jason Kidd.

Luka je tekmo končal s 26 točkami, sedmimi skoki in 10 asistencami v le dobrih 32 minutah na parketu, izgubil je le tri žoge. Dallas je zdaj pri razmerju zmag in porazov 9-3, naslednja tekma jih čaka v noči na nedeljo, ko se bodo pomerili z Giannisom Antetokounmpom in Milwaukee Bucks.