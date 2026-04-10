Košarka

V San Franciscu sta na svoj račun prišla tudi oče in sin

LeBron James je bil v ligi NBA pri zmagi Los Angeles Lakers s 26 točkami prvi strelec, 10 točk je dodal tudi njegov sin Bronny James.
Družinska naveza, oče LeBron James in sin Bronny James, sta si dala duška v San Francisu. FOTO: Ezra Shaw/Getty Images Via AFP
Družinska naveza, oče LeBron James in sin Bronny James, sta si dala duška v San Francisu. FOTO: Ezra Shaw/Getty Images Via AFP
Š. R., STA
10. 4. 2026 | 07:52
10. 4. 2026 | 07:53
Los Angeles Lakers so v ligi NBA dosegli zmago tudi brez poškodovanega zvezdnika Luke Dončića. Vrzel ob odsotnosti Slovenca je zapolnil veteran LeBron James, ki je dosegel 26 točk, 11 podaj in osem skokov, jezerniki pa so v San Franciscu premagali Golden State Warriorse s 119:103.

James je ob odsotnosti Dončića in Austina Reavesa zadel 11 od 17 metov iz igre in tri trojke v petih metih z razdalje. Igrišče je zapustil 6:05 minut pred koncem tretje četrtine po osebni napaki, ko je blokiral met Pata Spencerja z roko.

Deandre Ayton je dodal 21 točk in pet skokov, Jake LaRavia pa 16 točk, sedem skokov in štiri podaje za Lakers, ki so s četrto zaporedno zmago na domačem parketu bojevnikov prekinili niz treh porazov. Deset točk je vpisal tudi sin LeBrona Jamesa Bronny James.

To je bila zadnja načrtovana tekma Golden Stata v Chase Centru v rednem delu sezone. Bojevnike namreč čaka turnir za popolnitev mest v končnici, Golden State je namreč kot desetouvrščeno moštvo v razvrstitvi zahodne konference še ujel zadnje mesto, ki jih vodi v dodatni turnir play-in.

V prvi krog končnice se bo namreč uvrstilo osem ekip iz vsake od konferenc, prvih šest neposredno. Jezerniki, ki so si že zagotovili prvo mesto v pacifiški skupin, so trenutno na četrtem mestu. Izkupiček 51 zmag in 29 porazov si delijo s petouvrščenim Houstonom. Na vrhu razpredelnice je z najboljšim izkupičkom v ligi ekipa Oklahoma City Thunder s 64 zmagami in 16 porazi.

Jezerniki bodo do konca rednega dela sezone odigrali še dve tekmi, obe na domačem parketu, najprej že ponoči proti Phoenixu, nato pa še proti Utahu v noči z nedelje na ponedeljek.

Novice  |  Znanoteh
Artemis 2

Pred posadko še zadnje veliko dejanje: dramatične ognjene minute pristajanja

V ozračje bo kapsula priletela s hitrostjo skoraj 40.000 km/h, zaradi trenja se bo spremenila v ognjeno kroglo. Toplotni ščit ne sme zatajiti.
10. 4. 2026 | 08:08
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Na robu

Priročniki za samopomoč so eskapizem, ukvarjanje s sabo je privilegij

Priročniki za samopomoč še utrjujejo prepričanje, da je v svetu, ki razpada, edino, kar ostane, »delo na sebi«, pravi zgodovinarka, publicistka Manca G. Renko.
Beti Burger 10. 4. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Zanimivost

Vrnitev v hišo, kjer je začel sanjati David Bowie

Legendarni glasbenik 20. stoletja je otroška in mladostna leta preživel v vrstni hiši v predmestju Londona.
10. 4. 2026 | 08:00
Preberite več
