V škandal, ki je stresel ligo NBA, vmešana tudi Cosa Nostra in LeBron

Vodstvo lige NBA s komisarjem Adamom Silverjem preživlja težke trenutke. FBI je na novinarski konferenci v četrtek zjutraj po lokalnem času razkril, da so v večletni preiskavi razkrili škandal, povezan s stavami na tekme v ligi NBA, in zato aretirali igralca Miamija Terryja Rozierja, trenerja Portlanda Chaunceyja Billupsa in nekdanjega igralca Damona Jonesa.

V preiskavi so razkrili dva različna stavna kroga, skupno je aretiranih več kot 30 ljudi. V enega se je ujel Billups, član košarkarske hiše slavnih, ki naj bi razkril podatke o tem, katero tekmo Portland namerava namenoma izgubiti in te informacije prek posrednikov spravil do mafijskih združb, ki so stavile velike vsote denarja. »Vpletenih je veliko ljudi, tudi 11 kriminalnih združb, obrača se na desetine milijonov dolarjev. Vmešana je tudi Cosa Nostra,« je obseg pojasnil direktor FBI Kash Patel.

Obseg preiskave je na novinarski konferenci razkril direktor FBI Kash Patel. FOTO: Michael M. Santiago/AFP

Billupsa obtožnica bremeni tudi, da je bil del nelegalnih iger pokra, kjer so z goljufanjem udeležence olajšali za več stotisoč dolarjev. Terry Rozier pa se je zapletel v drug škandal, saj naj bi ožjemu krogu sodelavcev razkril, da bo na naslednji tekmi predčasno zapustil parket zaradi poškodbe, posledično pa so nato na to tekmo stavili več kot 200.000 dolarjev. Rozier je res ni dokončal, preiskovalci pa so ga pri tem ujeli.

V tretji incident je posredno vpleten tudi LeBron James, čeprav ni nič kriv. Njegov tesni prijatelj Damon Jones je bil v sezoni 2022/23 del njegovega ožjega kroga, ki je imel poln dostop do igralcev in slačilnice. James je Jonesu razkril, da po tem, ko je postavil absolutni strelski rekord lige NBA, na naslednji tekmi ne bo igral, Jones pa je brez vednosti zvezdnika Lakers to informacijo posredoval stavničarjem, ki so nato s stavami na to, da LeBron ne bo dosegel na stavnicah postavljenih vrednosti, zaslužili veliko denarja.

Terry Rozier je posredoval zaupne informacije. FOTO: Reuters

Rozier in Billups sta za zapahi, kmalu naj bi stopila pred preiskovalnega sodnika, škandal pa se bo do obsodbe najbrž vlekel še nekaj časa. Za oba pa že lahko rečemo, da sta svoji zgodbi v ligi NBA že zaključila. Lakers medtem udeležbe LeBrona ne komentirajo, eden od igralcev pa je v nedavni anketi portala The Athletic takole komentiral težave lige s stavami: »Zelo tvegano je, da liga po eni strani opozarja igralce stav, da naj to počnejo preudarno, po drugi strani pa jih bombardira z oglasi in s partnerstvi. Mi za te ljudi nismo igralci, smo le sredstvo, na katerega lahko stavijo. Te težave so si nakopali sami.«