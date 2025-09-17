  • Delo d.o.o.
    Košarka

    V Španiji s protesti tudi nad Maccabi in Hapoel

    Propalestinski protestniki napovedali proteste proti košarkarskim klubom iz Izraela. V evroligi štirje španski, Barcelona, Real Madrid, Baskonia in Valencia.
    Propalestinski protestniki so na dirki po Španiji povzročali preglavice organizatorjem, podobno se obeta gostiteljem v košarkarski evroligi. FOTO: Bruna Casas/Reuters
    Propalestinski protestniki so na dirki po Španiji povzročali preglavice organizatorjem, podobno se obeta gostiteljem v košarkarski evroligi. FOTO: Bruna Casas/Reuters
    Š. R., STA
    17. 9. 2025 | 11:07
    17. 9. 2025 | 11:41
    3:22
    Propalestinski protestniki so napovedali vsedržavne proteste proti udeležbi košarkarskih klubov iz Izraela na tekmah v Španiji. V novi sezoni bosta v evroligi nastopala dva izraelska kluba Maccabi in Hapoel Tel Aviv. V evroligi pa so štirje španski udeleženci, Barcelona, Real Madrid, Baskonia in Valencia.

    Protestniki so v nedeljo v Madridu zaradi udeležbe izraelske ekipe Israel-Premier Tech povzročili kaos na finalni etapi Vuelte.

    Zaradi protestov so bili organizatorji kolesarske dirke po Španiji primorani odpovedati zaključek zadnje etape in slovesnost ob podelitvi pokalov. Protestniki v Madridu so podrli zaščitne ograje in vdrli na kolesarsko stezo.

    Letošnjemu skupnemu zmagovalcu Vuelte Jonasu Vingegaardu so pokal podelili naknadno, na improvizirani podelitvi na parkirišču.

    »Cilj protesta je ustaviti genocid,« je za radio Catalunya povedala Lidon Soriano, ena od tiskovnih predstavnikov platforme za bojkot Izraela v športu. »Predstavniki države, ki izvaja genocid, ne bi smeli sodelovati,« je dodala Sorianova.

    Sorianova je protestnike pozvala, »naj naredijo tisto, kar bi morale vlade storiti po mednarodnem pravu in česar ne počnejo, torej izolirati Izrael, uvesti sankcije in Izrael odstraniti z vseh tekmovanj«.

    Naslednja tarča aktivistov v Španiji je košarkarska evroliga, poročanje španskih medijev povzema hrvaška tiskovna agencija Hina. Aktivisti od organizatorja elitnega evropskega klubskega tekmovanja v košarki zahtevajo odgovore, zakaj so pri evroligi po invaziji na Ukrajino leta 2022 prepovedali sodelovanje klubom iz Rusije, hkrati pa dovolili tekmovanje klubom iz Izraela, ki po poročilu Združenih narodov izvaja genocid v Palestini.

    Hapoel Tel Aviv bo 15. oktobra gostoval pri Valencii, kar bo prvi nastop izraelskega kluba v Španiji v novi sezoni. Izraelci bodo gostovali tudi pri Real Madridu, Barceloni in Baskonii.

    Valencia, ki ni eden od lastnikov evrolige, je dolžna prodajati vstopnice navijačem iz Izraela, zato bi lahko nastali izgredi med navijači Hapoela in tistimi, ki pripadajo propalestinskim skupinam.

    Valencia je že poslala povpraševanje španski vladi in evroligi v zvezi z igranjem tekem.

    Med Maccabijevimi gostujočimi tekmami proti Real Madridu, Baskonii in Barceloni v prejšnji sezoni so tisoči protestnikov in navijačev s palestinskimi zastavami zahtevali konec okupacije Palestine in izključitev izraelske ekipe iz tekmovanja.

    Španska ministrica za šport Pilar Alegria je podprla protestnike in je prepričana, da bi morala evroliga iz tekmovanja izključiti izraelske klube.

