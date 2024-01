Dekiju v čast in spomin je Jokić razblinil škratov urok

Ljubitelji košarke v ZDA so imeli petkov večer že nekaj časa podčrtan na koledarjih, pomerila sta se branilec naslova Denver in letos bržkone glavni izzivalec Boston. Šlo je za dvoboj, ki ga bomo morda spremljali tudi v finalu lige NBA, tokratni obračun je s 102:100 dobil Denver.

Šlo je za zelo intenzivno tekmo, kot bi že spremljali dvoboj v finalu. Nikola Jokić je bil še vedno v šoku zaradi smrti Dejan Milojevića, svojega trenerja v Megi in enega od mentorjev, ki so ga oblikovali v najboljšega košarkarja na svetu. Jokić je tudi v spomin Dekija prikazal eno najbolj kompletnih predstav v sezoni, v obrambi je igral veliko bolje kot sicer, tekmo pa končal s 34 točkami, 12 skoki in 9 asistencami v 38 minutah na parketu.

»Ekipi sem po tekmi povedal, kako ponosen sem na Nikolo. Izgubil je nekoga, ki mu je pomenil ogromno, svojega trenerja in mentorja, osebo, ki jo je imel res rad. Poklonil se mu je na najboljši način, z vrhunsko predstavo, s težkim srcem odigrati takšno tekmo je težko. Zahteva posebno osebo, a vsi vemo, da je Nikola iz posebnega testa. Zato je najboljši košarkar na svetu,« je bil čusten tudi trener Denverja Michael Malone.

Slabih pet minut pred koncem tekme je Boston povedel z 98:95, nato pa so od zadnjih devetih metov na koš zadeli le še enega. Ponovile so se težave v končnicah tekem iz minulih sezon, Jayson Tatum je želel preveč, a je v končnici zgrešil štiri od petih metov, tudi tistega za izenačenje v zadnjih sekundah pred sireno.

»Malo preveč sem hitel z zadnjim metom. Imel sem več časa, kot sem si ga vzel, a sem mislil, da me bodo poskušali še enkrat ustaviti s prekrškom, zato sem pohitel. Zdaj tega ne morem spremeniti, lahko pa se iz tega nekaj naučim,« je po tekmi povedal zvezdnik Bostona s številko 0 na dresu, ki je v zadnjih dveh sezonah zadel le 3 od 13 metov za vodstvo ali izenačenje v zadnjih 10 sekundah tekme.

Jayson Tatum je v končnici preveč želel opraviti sam. FOTO: Winslow Townson/AFP

Z zgrešenim metom se je končal niz nepremagljivosti Bostona na domačem parketu, do petkovega večera so v tej sezoni dobili vseh 20 tekem v svojem TD Gardnu.

Veliko zaslug za zmago Denverja ima tudi Jamal Murray, ki je dodal 35 točk, skupno sta z Jokićem dosegla 69 točk ob metu iz igre 29-43 in 5-11 za tri točke. Pri Bostonu je bil najboljši Derrick White s 24 točkami, trije v prvi peterki (Tatum, White, Porzingis) so jih dosegli več kot 20.