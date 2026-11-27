Da dogovor Aleksandra Sekulića z Barcelono lahko slovenski izbrani vrsti nakoplje težave, je bilo jasno že ob podpisu pogodbe s katalonskim velikanom. Zdaj je vrag odnesel šalo in slovenska barka je 48 ur pred ključno tekmo s Finsko ostala brez kapitana. Kako to vpliva na reprezentanco, je za Delo pojasnil pomočnik selektorja Dragiša Drobnjak.

Iz žerjavice v vselej razburkanem evropskem košarkarskem ozračju hitro nastane požar. Nič drugače ni v novembrskem oknu, neusklajen koledar med sprtima Fibo in evroligo vpliva na reprezentančni kader, tokrat bolj kot sicer tudi na slovenskega. Pred vrati sta odločilni tekmi s Finsko danes v dvorani Zlatorog v Laškem (20.00) in v nedeljo (18.00) na Madžarskem.

Kakšen pa je bil odziv?

Položaj je nekoliko drugačen, ker do menjave ni prišlo zaradi slabih rezultatov ali slabe volje v slačilnici, temveč zato, ker nam nekdo od zunaj nagaja. Tako pač je. Odnos igralcev je bil že avgusta res dober. Premagali smo Madžarsko, tudi v Franciji smo igrali do konca, čeprav je bil razplet že jasen, borili so se do zadnje minute. To me pri teh fantih res veseli. Morda bo vse, kar se dogaja, za nas še dodatna spodbuda in bodo fantje igrali s še več energije.