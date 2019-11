V Srbijo, Litvo ali Kanado? Z Luko Dončićem ali brez?

Kaj je večja uganka, s kom se bo konec junija prihodnje leto pomerila slovenska košarkarska reprezentanca v dodatnih kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu, ali v kakšni zasedbi bo nastopila? Na odgovor, ali bo lahko računala tudi na Luko Dončića, in kdo bo zapolnil vidno vrzel pod obročema, bomo morali počakati še nekaj mesecev. Kdo bodo tekmeci izbrancev selektorja Rada Trifunovića, pa bomo izvedeli že danes v Miesu.



Po zmagoslavju na eurobasketu 2017 so se za slovensko izbrano vrsto začele stvari naglo zapletati. V veliki meri pričakovano zaradi omejenega nabora vrhunskih košarkarjev ter njihove odsotnosti zaradi neusklajenega sporeda kvalifikacij za letošnje svetovno prvenstvo s koledarjema v ligi NBA in evroligi. Poskus četrte zaporedne uvrstitve na mundial se je končal klavrno, z devetimi porazi v 12 tekmah, in ker se za evropskega prvaka ni našlo mesto med 32 najboljšimi na svetu, se je moral postaviti v vrsto za miloščino v želji, da bi prvič okusil OI. Mednarodna zveza FIBA je namreč prihranila kar osem posebnih vabil, ki jih je razdelila po celinskem ključu in glede na uvrstitev na kakovostni lestvici reprezentanc. Iz Evrope sta »wild card« prejeli Hrvaška in Slovenija, čeprav je zdrsnila s 7. na 16. stopničko.



Mesto na OI 2020 so si poleg gostiteljice Japonske priigrali Španija in Francija iz Evrope, Argentina in ZDA iz Amerik, Avstralija iz Oceanije, Nigerija iz Afrike in Iran iz Afrike z uspešnimi nastopi na SP. Za preostale štiri vstopnice pa se bo potegovalo kar 24 reprezentanc (11 s stare celine) na štirih turnirjih: v Beogradu, Splitu, Kaunasu v Litvi in Victorii v Kanadi. Na vsakem prizorišču bodo šest moštev porazdelili v dve skupini s po tremi udeleženci, ki se bodo najprej pomerili med seboj, dva najuspešnejša pa nato v finalu turnirja za pot v Tokio. Podobno, le z 18 moštvi na treh turnirjih v Torinu, Manili in Beogradu, so stranska vrata pred štirimi leti izkoristile Srbija, ki je nato na OI v Riu osvojila srebrno kolajno, Hrvaška s petim mestom in Francija s šestim.

Split brez Slovencev

Na podlagi uvrstitve na svetovni jakostni lestvici so pred žrebanjem porazdelili reprezentance v šest bobnov. V prvem so Srbija, Grčija, Litva in Rusija, v drugem Češka, Brazilija, Italija in Poljska, v tretjem Hrvaška, Turčija, Slovenija in Portoriko, v četrtem Nemčija, Dominikanska republika, Venezuela in Kanada, v petem Nova Zelandija, Mehika, Kitajska in Južna Koreja v šestem pa Angola, Tunizija, Senegal in Urugvaj. Vodilni možje FIBA zagotavljajo, da bodo kljub govoricam poskrbeli na zemljepisno razpršenost in da na enem turnirju ne bodo igrala več kot tri evropska moštva. Za Slovenijo je jasno, da se ne bo pomerila s Turčijo, Portorikom in Hrvaško, kar pomeni, da ne bo igrala v Splitu. Nihče pa ne bi imel nič proti novi slovenski invaziji na Beograd, podobni tisti z EP 2005. Tokrat z Luko Dončićem v glavni vlogi.



Slovenija je sicer dvakrat sodelovala v posebnih kvalifikacijah za OI. Leta 1992 se je povsem približala Barceloni, saj sta ji po 11 odigranih tekmah in sedmih zmagah zmanjkala bodisi uspeh nad Češko bodisi natančnejši met Jureta Zdovca tik pred iztekom dvoboja z ostanki Sovjetske zveze pod imenom Skupnost neodvisnih držav. Leta 2008 pa sta olimpijske sanje razblinila portoriška asa Carlos Arroyo in Larry Ayuso.