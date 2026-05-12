Košarka

V Stožicah je bilo veselo, zdaj sledi selitev v Beograd

Košarkarji Cedevite Olimpije so si po izjemnem boju in velikem zasuku priigrali odločilno tekmo v četrtfinalu končnice lige ABA.
Navdušenju med številnimi gledalci v Stožicah ni bilo konca. FOTO: Filip Barbalić 
S. U.
12. 5. 2026 | 21:45
12. 5. 2026 | 21:52
2:27
Košarkarji Cedevite Olimpije so pred 6500 glasnimi gledalci v Stožicah uprizorili podvig in na 2. četrtfinalni tekmi končnice s favorizirano Crveno zvezdo po zaostanku 21 točk na koncu zmagali – 92:86. Tako so izid v seriji na dve zmagi izenačili, odločilna tekma št. 3 bo v petek ob 19. uri v Beogradu.

Začetek za zmaje ni bil obetaven, v 13. minuti so gostje vodili s 39:18, njihovi tradicionalni glasni privrženci so se že spogledovali z zmago. Toda domače moštvo ni vrglo puške v koruzo, ob polčasu je zaostanek znašal -11, pozneje pa so bili Ljubljančani favoritu iz minute v minuto bližje. 

Cedevita Olimpija: Crvena zvezda 92:86 (61:67, 40:51, 18:29); skupno 1:1

Dvorana Stožice, gledalcev 6500, sodniki Petek (Slo), Jovčić (Srb), Koljenšić (ČG).
Cedevita Olimpija: Stewart 20 (1:3), Gibson 26 (8:12), Nikolić 13 (8:8), Blažič 5, Hurt 5 (1:1), Škara 6, Jaramaz 7, Kennedy 10.
Crvena zvezda: Butler 15 (1:1), Carter 8 (1:2), Kalinić 7 (0:1), Rivero Fernandez 6, Bolomboy 11 (4:6), Nwora 22 (9:10), Ojeleye 10 (1:2), Moneke 7 (3:6).

Na tekmi pa so si prvo vodstvo priigrali tri minute pred koncem (78:77), naloga takrat še zdaleč ni bila opravljena, sledili so napeti izdihljaji tega zanimivega boja: z delnim izidom 7:0 ter trojko Umoje Gibsona (26 točk) pa je dobro minuto pred koncem vodila z 85:81.

Poleg Alekseja Nikolića in Gibsona sta bila dvomestna še DJ Stewart z 20 točkami (met iz igre 9:12) in Thomas Kennedy (10 točk, met 5:5), ki je 25 sekund pred koncem z zabijanjem poskrbel za val navdušenja in vodstvo 87:81.đ

V polfinalu se bo zmagovalec dvoboja med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo pomeril s Partizanom, ki je po dveh tekmah ugnal Bosno.

