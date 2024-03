V Stožicah le med glavnim premorom slovesno za Cedevito Olimpijo

Po derbiju 22. kola lige ABA se bodo košarkarji Cedevite Olimpije morali sprijazniti, da jim v preostalih štirih nastopih bržkone preostaja le bitka za četrto mesto pred začetkom končnice. Tokrat so v Stožicah z 72:80 (54:56, 37:41, 14:18) izgubili proti Budućnosti, ki so jo v Podgorici premagali z eno točko razlike.

Drugouvrščena zasedba regionalne lige je bolje začela, medtem ko Ljubljančani niso bili prepričljivi. Črnogorska ekipa je prišla do prednosti 10:2. Košarkarji Cedevite Olimpije so približali, toda tudi uvod v drugo četrtino se jim ni izšel po načrtih. Pet minut in pol pred glavnim premorom je Budućnost vodila z 32:16, a je Ljubljančanom uspel lep niz, ki jih je pripeljal na zaostanek 36:38.

Ker bo 15. t. m. minilo 40 let od zmagoslavja Smelta Olimpije v finalu evropskega pokala, so se v Stožicah spomnili takratnih junakov. FOTO: ABA

V drugem polčasu so slovenski prvaki prišli na svoj račun, saj jih je Aleksander Šaškov z dvema trojkama popeljal do prednosti 54:51. A kljub temu je pred sklepno četrtino spet vodila gostujoča ekipa, tokrat za dve točki. Ta je s trojko Fletcherja Mageeja zadnjo četrtino odprla s prednostjo petih točk (59:54), Ljubljančani pa so spet vseskozi morali loviti goste. Blizu so prišli pri 66:68, a se je Budućnost spet odlepila na 75:68 in do konca zadržala vodstvo.

Strelci za Cedevito Olimpijo: Stewart 13 (1:3), Radović 2, Cobbs 15 (4:5), Blažić 10 (1:1), Jones 15 (1:1), Omić 2, Dragić 5 (1:2), Šaškov 10; Budućnost: Magee 8, Freeman 10, Slavković 8, Makoundou 3 (1:4), Ferrell ml. 8 (4:4), Jones 3 (1:2), Tanasković 8 (2:2), Wright 10 (2:3), Popović 6, Kamenjaš 16 (6:7)

V naslednjem kolu bodo Ljubljančani gostovali v Zadru pri tekmecu za četrto mesto, s katerim so v Stožicah izgubili.