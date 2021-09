V Stožicah se je Krka znašla še slabše kot v Tivoliju

V nadaljevanju preberite:

Če so košarkarji Krke pred desetimi dnevi imeli občutek, da bi lahko ob porazu v dvoboju za slovenski pokal v Tivoliju (71:78) še resneje ogrozili Cedevito Olimpijo, so ob sobotnem ognjenem krstu v novi sezoni lige ABA treščili na trdna tla. Za velikimi tekmeci so namreč v Stožicah zaostajali že s 33:68 in slednjič klonili z 32 točkami razlike (56:88), prevladal pa je celo občutek, da bi jo lahko odnesli še veliko slabše. Ljubljančani so bili boljši za vsaj dva razreda, čeprav s prikazano igro še niso utegnili navdušiti svojih privržencev.