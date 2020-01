V Stožicah že bitka za polfinale

Ljubljana – Sedem kol pred koncem rednega dela lige ABA je teoretični krog kandidatov za uvrstitev v končnico zelo širok, saj četrto Crveno zvezdo in osmo Krko ločijo le tri zmage. V praksi pa se utegnejo stvari odvijati po pričakovanem scenariju: z veliko četverico – Partizanom (12 zmag in 3 porazi), Budućnostjo (11:4), Cedevito Olimpijo (10:5) in Crveno zvezdo (9:6) – v polfinalu ter v boju za preboj v evroligo in evropski pokal.



Kazalo je, da bi jim lahko življenje zagrenila Koper Primorska (8:7), a je po finančnem in kadrovskem kolapsu doživela štiri zaporedne poraze, toda še vedno je le za eno zmago oddaljena od 4. mesta. Po simpatičnih predstavah brez rezultatske koristi proti Crveni zvezdi, Partizanu, Budućnosti in Mornarju pa se zanjo začenja obdobje, v katerem bi lahko povečala svojo točkovno bero. Najprej jo čakata dva zaporedna lokalna derbija s Krko in Cedevito Olimpijo, za konec pet spopadov z moštvi (Mego Bemaxom, FMP, Cibono, Zadrom in Igokeo), proti katerim se ne bo mogla skriti pod plaščem svojih težav.



V prvem slovenskem derbiju v sezoni so Koprčani zmagali v Novem mestu z 89:71. Kar 65 točk je dosegla peterica, ki je že pred božičem zapustila Obalo, toda preostanek moštva se ni prepustil malodušju, zato bo z novincema Sterlingom Gibbsom in Markom Lukovićem ter rekonvalescentom Ivanom Marinkovićem v nedeljo vnovič sila trd oreh za Krko, ki je dosedanjih sedmih tekmah v gosteh zmagala le enkrat; v 2. kolu v Zadru.

Po dveh porazih bolje? Cedevita Olimpija bo danes ob 17. uri gostila tekmeca, ki ji je zadal prvi poraz v regionalni sezoni. Proti Mornarju je v Baru vodila s 15 točkami prednosti ob začetku drugega polčasa, nato pa je njena igra razpadla po dolgem in počez (podobno kot v naslednjih tednih še nekajkrat) in izgubila s 70:77. Takrat sta bila pri Črnogorcih najučinkovitejša branilca Jacob Pullen (17) in Derek Needham (13), v stožiški revanši bo izjemno nevaren tudi prebežnik iz Kopra Lance Harris, ki je za svojo novo moštvo odigral tri tekme s povprečjem 15,3 točke, ob priložnostni vrnitvi v Ljubljano pa se bosta zagotovo želela dokazati tudi nekdanja Olimpijina aduta Mirza Begić in Damir Markota.



Toda želje ne sme manjkati niti adutom Cedevite Olimpije, ki je v zadnjih dveh kolih doživela dva boleča udarca, najprej doma proti Igokei in nato še v zadnji sekundi dvoboja s Partizanom. Nasploh pa trener Slaven Rimac še ni dočakal napredka, kakršnega si je obetal po izpadu iz evropskega pokala, ki je moštvu ponudil obilico časa za uigravanje na treningih. »Tekma bo zelo pomembna za obe moštvi. Če se bomo oddolžili Mornarju, mu bomo pobegnili za tri zmage, če bomo izgubili, se nam bo povsem približal. Igrati bomo morali dobro in pametno, z veliko teka. Mornar ima zelo nevarne strelce, zato bo svoje morala opraviti tudi obramba,« opozarja Rimac.



Pari 16. kola lige ABA, danes: Cedevita Olimpija – Mornar (17), FMP – Partizan (19), Budućnost – Mega Bemax (21); nedelja: Zadar – Igokea (17), Koper Primorska – Krka (19); ponedeljek: Crvena zvezda – Cibona (18).



Pari 15. kola SKL za moške, danes: Rogaška – Zlatorog (19), Šentjur – Terme Olimia (19); že odigrano – Helios Suns : Krka 66:72, Šenčur GGD : Koper Primorska 82:80.