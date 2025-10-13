V Stožice prihaja Aris, glavni adut Olimpije bije bitko s časom

Odličen vstop Cedevite Olimpije v novo sezono je v minulem vikendu nekoliko zbledel, ne toliko zaradi pričakovanega poraza proti Budućnosti (71:88), ki je eden od favoritov lige ABA in je pod košem razgalila pomanjkanje višine v ljubljanski zasedbi, večja težava so poškodbe.

Nikos Chougkaz je sezono začel zelo dobro in se izkazal kot dobra okrepitev na položaju krilnega centra, preden si je proti Megi zvil gleženj. Dodatni pregledi so pokazali, da si je natrgal stranske vezi, zato bo okrevanje trajalo dalj časa, datum vrnitve na parket še ni znan.

Ob odsotnosti Nikosa Chougkaza se več minut obeta Roku Radoviću. FOTO: Aleš Fevžer/Cedevita Olimpija

Boljše so informacije glede poškodbe Alekseja Nikolića, ki je proti Hapoelu dobil udarec v mečno mišico in proti Budućnosti še enega, a ne gre za hujšo poškodbo, zato bo morda nared že danes (18.30), ko v tretjem krogu evropskega pokala v Stožicah gostuje grški Aris.

Še vedno je zaradi poškodbe odsoten Luka Brajković, ki se pripravlja po individualnem programu, v sredo bi se lahko na treningih pridružil soigralcem.