Košarka

V Teksasu Dončić nima konkurence, nov rekord na dosegu roke (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so premagali Houston Rockets s 100:92 in imajo tekmo in pol prednosti pred Teksašani v zahodni konferenci.
Kevin Durant je že večkrat imel veliko pripomniti glede igre Luke Dončića, tokrat se je zadnji smejal slovenski zvezdnik. FOTO: Kenneth Richmond/AFP
Kevin Durant je že večkrat imel veliko pripomniti glede igre Luke Dončića, tokrat se je zadnji smejal slovenski zvezdnik. FOTO: Kenneth Richmond/AFP
Nejc Grilc
17. 3. 2026 | 05:39
17. 3. 2026 | 06:11
6:44
A+A-

Končnica v ligi NBA se nezadržno bliža, Los Angeles Lakers pa v pravem trenutku igrajo najboljšo košarko sezone. V Houstonu jih je pričakala vroča atmosfera in trda obramba domačih, ki so imeli na svoji strani tudi sodnike, a Luke Dončića to ni zmotilo. Ob zmagi s 100:92 je dosegel kar 36 točk, čeprav je izvajal le pet prostih metov, še na šesti tekmi v nizu je zbral vsaj 30 točk, iz igre je znova metal več kot 50-odstotno. Lakers se bodo s Houstonom še enkrat pomerili v noči na četrtek.

Ob Dončiću nepričakovani junak LA Lakers za milimeter ušel tragediji

Dvoboj v Houstonu je imel vse elemente košarkarske srhljivke, kakršne nas čakajo v končnici, ki se v ligi NBA začenja čez mesec dni. Domačini so proti Los Angeles Lakers nujno potrebovali zmago, vzdušje v razprodani dvorani je bilo naelektreno, sodniki pa so takoj pokazali, da bodo dovolili moško igro z veliko kontakta, ki bolj ustreza domačim.

Takšen sodniški kriterij si Luka lahko obeta tudi v končnici, kot vse kaže, pa mu ne bo prišel do živega. Proti Houstonu je bil znova gonilna sila Jezernikov, ki so ob polčasu zaostajali za šest točk, preden je Dončić vzel vajeti igre v svoje roke. Najprej je z dvema težkima trojkama ob koncu tretje četrtine povedel Lakers v vodstvo s 83:80, nato pa v zadnji skupaj z LeBronom Jamesom narekoval ritem igri in uprizoril delni izid 14:4, s katerim so Kalifornijci rešili vprašanje o zmagovalcu.

Dončić je tekmo končal s 36 točkami v 39 minutah, iz igre je metal 14-27, zadel je štiri trojke iz 12 poskusov, kot vselej so prišle, ko jih je Los Angeles najbolj potreboval. V oči bode statistika pri prostih metih, Luka jih v povprečju na tekmo izvaja več kot 10 in je vodilni v ligi v tej košarkarski prvini. Tokrat jih je imel na voljo le pet, enega je »pustil na obroču«.

Ljubljančan v zadnjih tednih igra najboljšo košarko v ligi, še šestič zapored je dosegel več kot 30 točk in bil za las prekratek, da bi vpisal 12. tekmo z vsaj 40 točkami v sezoni. Bliža se novemu klubskemu rekordu, D'Angelo Russell drži rekord franšize z 226 zadetimi trojkami v sezoni, Dončić jih do konca rednega dela – na voljo ima še 14 tekem –, za izenačitev dosežka potrebuje le še 11.

Zelo dobro je igral tudi James (18, 5, 5 v 33 minutah), Lakers pa so znova zmagali tudi po zaslugi obrambe, ki postaja pomemben adut moštva iz Kalifornije pred končnico. Po tekmi so ostali v Teksasu, v četrtek zjutraj (2.30) se bodo znova pomerili s Houstonom. Na tretjem mestu zahodne konference imajo ob tekmi več zdaj dve zmagi naskoka pred Raketami, s četrtkovo zmago bi dobili sezonsko serijo z 2:1 in bi v primeru enakega rezultatskega izkupička ob koncu rednega dela končali pred Teksašani.

Houston Rockets – Los Angeles Lakers 92:100 (28:29, 29:22, 23:32, 12:17)
Smith Jr. 22, Thompson 19, Durant 18; Dončić 36, 6 skokov in 4 asistence v 39:34, James 18, Reaves 15.

Datum Tekma Kraj Ura  Rezultat Dončić
11. 3. 2026 LA Lakers - Minnesota D 04:00 120:106 31 T, 11 S, 11 A
13. 3. 2026 LA Lakers - Chicago D 03:30 142:130 51 T, 10 S, 9 A
15. 3. 2026 LA Lakers - Denver D 01:30 127:125 30 T, 11 S, 13 A
17. 3. 2026 LA Lakers - Houston G 02:30 100:92 36 T, 6 S, 4 A
19. 3. 2026 LA Lakers - Houston G 02:30    

Preostali izidi

Orlando Magic 112:124 Atlanta Hawks
Banchero 18, Bane 18; Alexander-Walker 41, Johnson 24. 

Golden State Warriors 125:117 Washington Wizards
Porzingis 30, Melton 27; Young 21, Coulibaly 21. 

Phoenix Suns 112:120 Boston Celtics
Booker 40, Durant 21; Brown 41, Tatum 21. 

Portland Trail Blazers 114:95 Brooklyn Nets
Camara 18, Avdija 18; Johnson 17, Saraf 15. 

Dallas Mavericks 111:129 New Orleans Pelicans
Marshall 32, Washington 18; Williamson 27, Bey 23. 

Memphis Grizzlies 107:132 Chicago Bulls
Coward 17, Wells 16; Buzelis 29, Jones 17. 

San Antonio Spurs 119:115 LA Clippers
Castle 23, Wembanyama 21; Garland 25, Collins 11.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Ob Dončiću nepričakovani junak LA Lakers za milimeter ušel tragediji

V zadnjih tednih so košarkarji Los Angeles Lakers naredili velik korak naprej v obrambi, največ zaslug za to ima veteran Marcus Smart.
Nejc Grilc 16. 3. 2026 | 17:35
Preberite več
Photo
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Kopitar najboljši Kralj v zgodovini, Dončič in Šeško zmagovalno (FOTO)

Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
Dejan Mijović 16. 3. 2026 | 15:16
Preberite več
Premium
Nedelo
Anamaria Goltes in Luka Dončić

Luka in Anamarija, konec velike ljubezni

Spoznala sta se pri rosnih dvanajstih in videti je bilo, da bosta previharila vse viharje, a med košarkarskim zvezdnikom in njegovo izbranko je počilo.
Agata Rakovec Kurent 15. 3. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA

Dončić končal dramo sezone: velemojstrovina v zadnji sekundi

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je v zadnji sekundi podaljška zadel met iz obrata in Los Angeles Lakers popeljal do zmage proti Denver Nuggets.
15. 3. 2026 | 07:10
Preberite več
Premium
Šport  |  Tenis
Teniški spektakel v ZDA

Đoković: V Los Angelesu bi branil olimpijsko zlato

Srbski teniški zvezdnik navzlic slovesu v osmini finala Indian Wellsa dva meseca pred 39. rojstnim dnevom razgrinja visoke tekmovalne cilje.
Siniša Uroševič 15. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Z njim delajo kot s Kobejem Bryantom, zato Dončić nikoli ne bo MVP

Nagrado MVP v ligi NBA lahko Shaiu Gilgeous-Alexandru odnese le še poškodba. Candace Parker, prvakinja lige WNBA: Podcenjujete Dončića!
Nejc Grilc 14. 3. 2026 | 05:10
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Predvolilna afera s prisluhi

Janša naj bi se na Trstenjakovi sestal z enim od arhiktektov genocida v Gazi

Letala iz Tel Aviva, agenti izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube na sedežu SDS in njihovi posnetki pretresajo kampanjo.
Uroš Esih 16. 3. 2026 | 12:30
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Vesna V. Godina: V tem trenutku bi bilo zelo nevarno imeti desno vlado

Sveže upokojena antropologinja je secirala slovensko politično krajino, pri čemer ni prizanašala ne levim ne desnim.
Lucijan Zalokar 15. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odzivi na razkritje

SDS: Black Cubu bi morali postaviti spomenik

Knovs na Sovi in policiji preverja domnevno vpletanje Black Cuba v volitve.
16. 3. 2026 | 13:33
Preberite več
Premium
Nedelo
Anamaria Goltes in Luka Dončić

Luka in Anamarija, konec velike ljubezni

Spoznala sta se pri rosnih dvanajstih in videti je bilo, da bosta previharila vse viharje, a med košarkarskim zvezdnikom in njegovo izbranko je počilo.
Agata Rakovec Kurent 15. 3. 2026 | 11:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
KRAGUJEVAC

Edinstveno mesto na turističnem zemljevidu Balkana

Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, Kragujevac vas čaka.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

