V Teksasu Dončić nima konkurence, nov rekord na dosegu roke (VIDEO)

Končnica v ligi NBA se nezadržno bliža, Los Angeles Lakers pa v pravem trenutku igrajo najboljšo košarko sezone. V Houstonu jih je pričakala vroča atmosfera in trda obramba domačih, ki so imeli na svoji strani tudi sodnike, a Luke Dončića to ni zmotilo. Ob zmagi s 100:92 je dosegel kar 36 točk, čeprav je izvajal le pet prostih metov, še na šesti tekmi v nizu je zbral vsaj 30 točk, iz igre je znova metal več kot 50-odstotno. Lakers se bodo s Houstonom še enkrat pomerili v noči na četrtek.

Dvoboj v Houstonu je imel vse elemente košarkarske srhljivke, kakršne nas čakajo v končnici, ki se v ligi NBA začenja čez mesec dni. Domačini so proti Los Angeles Lakers nujno potrebovali zmago, vzdušje v razprodani dvorani je bilo naelektreno, sodniki pa so takoj pokazali, da bodo dovolili moško igro z veliko kontakta, ki bolj ustreza domačim.

Takšen sodniški kriterij si Luka lahko obeta tudi v končnici, kot vse kaže, pa mu ne bo prišel do živega. Proti Houstonu je bil znova gonilna sila Jezernikov, ki so ob polčasu zaostajali za šest točk, preden je Dončić vzel vajeti igre v svoje roke. Najprej je z dvema težkima trojkama ob koncu tretje četrtine povedel Lakers v vodstvo s 83:80, nato pa v zadnji skupaj z LeBronom Jamesom narekoval ritem igri in uprizoril delni izid 14:4, s katerim so Kalifornijci rešili vprašanje o zmagovalcu.

Dončić je tekmo končal s 36 točkami v 39 minutah, iz igre je metal 14-27, zadel je štiri trojke iz 12 poskusov, kot vselej so prišle, ko jih je Los Angeles najbolj potreboval. V oči bode statistika pri prostih metih, Luka jih v povprečju na tekmo izvaja več kot 10 in je vodilni v ligi v tej košarkarski prvini. Tokrat jih je imel na voljo le pet, enega je »pustil na obroču«.

Ljubljančan v zadnjih tednih igra najboljšo košarko v ligi, še šestič zapored je dosegel več kot 30 točk in bil za las prekratek, da bi vpisal 12. tekmo z vsaj 40 točkami v sezoni. Bliža se novemu klubskemu rekordu, D'Angelo Russell drži rekord franšize z 226 zadetimi trojkami v sezoni, Dončić jih do konca rednega dela – na voljo ima še 14 tekem –, za izenačitev dosežka potrebuje le še 11.

Zelo dobro je igral tudi James (18, 5, 5 v 33 minutah), Lakers pa so znova zmagali tudi po zaslugi obrambe, ki postaja pomemben adut moštva iz Kalifornije pred končnico. Po tekmi so ostali v Teksasu, v četrtek zjutraj (2.30) se bodo znova pomerili s Houstonom. Na tretjem mestu zahodne konference imajo ob tekmi več zdaj dve zmagi naskoka pred Raketami, s četrtkovo zmago bi dobili sezonsko serijo z 2:1 in bi v primeru enakega rezultatskega izkupička ob koncu rednega dela končali pred Teksašani.

Houston Rockets – Los Angeles Lakers 92:100 (28:29, 29:22, 23:32, 12:17)

Smith Jr. 22, Thompson 19, Durant 18; Dončić 36, 6 skokov in 4 asistence v 39:34, James 18, Reaves 15.