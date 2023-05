V torek je bilo v Stožicah vse drugače kot v nedeljo v Beogradu

V nadaljevanju preberite:

Košarkarji Partizana so v minulih mesecih osvojili številne evropske metropole, med drugimi v četrtfinalu evrolige dvakrat Madrid, toda Stožice ostajajo zanje nepremagljiva trdnjava v tej sezoni. Prvič jih je Cedevita Olimpija ugnala decembra v 10. kolu lige ABA, drugič v drugem dvoboju polfinala, ko ji je tekla voda v grlo. Ljubljančani so pred polnimi tribunami prikazali veliko boljšo predstavo kot v nedeljo v Beogradu in si prislužili odločilno tretjo tekmo. Zmagovalec se bo pomeril s Crveno zvezdo, ki je hitropotezno opravila z Budućnostjo.

Zakaj je Miro Alilović ocenil, da je bila razlika med Olimpijino nedeljsko igro in drevišnjo kot med nočjo in dnevom? Kaj vse čaka Ljubljančane do tekme v Beogradu, medtem ko bodo partizanovci počivali? Kdo se je najbolj številčno izkazal v Stožicah in kdo vse mu je pomagal? Čigava epizodna vloga je bila še posebej dragocena? Kako je tekmo doživel sloviti strateg Beograjčanov Željko Obradović?