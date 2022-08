V Turčiji povratek na kraj sreče

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je konec tedna vpisala zmagi proti Nizozemski in Črni gori na pripravljalnih tekmah, v prihodnjih dneh in tednih pa jo čakajo nove zadolžitve. S Košarkarske zveze Slovenije so med drugim sporočili, da so že na voljo vstopnice za tekmi s Hrvaško in Estonijo, ki bosta 20. in 25. avgusta v celjskem Zlatorogu. Za obe omenjeni tekmi, torej za pripravljalno s Hrvaško in kvalifikacijsko za svetovno prvenstvo z Estonijo, se cene v predprodaji začnejo pri 30 evrih, otroci do dopolnjenega šestega leta imajo na tekmo prost vstop, a nimajo zagotovljenega sedeža, so pojasnili pri KZS. So pa košarkarji po dnevu premora spet v trenažnem procesu, v sredo pa bodo odpotovali v Istanbul, kjer jih v petek in soboto čakata dvoboja s Turčijo in Ukrajino.

Na seznamu kandidatov za nastop na avgustovskih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo in septembrskem evropskem prvenstvu je ostalo 16 košarkarjev. Po sobotni tekmi so priprave namreč zapustili mladi Luka Ščuka, Bine Prepelič, Saša Ciani in Robert Jurković. Selektor Aleksander Sekulić ima trenutno na treningih na voljo petnajsterico košarkarjev, kot zadnji pa se bo na skupnih treningih oziroma tekmah v Turčiji pridružil Luka Dončić. »Delovna vnema, motivacija in nasploh vzdušje v reprezentanci so na zavidljivi ravni. Takšni, kot si ga vsaka ekipa lahko le želi. Tako so potekali tudi treningi v uvodnih dveh tednih in nenazadnje se je to videlo tudi na tekmah. In to kljub temu, da je priložnost dobilo večje število igralcev, predvsem mlajših, da so lahko tudi oni začutili to vzdušje pred domačim občinstvom,« je dejal Sekulić.

Aleksej Nikolić je zadovoljen z opravljenim na pripravah. FOTO: Brian Snyder/Reuters

»Vtisi so zelo dobri, vsi fantje so pokazali, da so v reprezentanci zasluženo. V takšnem ritmu bomo delali še naprej. Določene zadeve bomo malo stopnjevali, z Luko in Goranom Dragićem lahko našo igro tudi malo spremenimo oziroma nakažemo, na kakšen način si želimo igrati. V sistem igre moramo vse igralce vključiti na način, da bomo iz vsakega potegnili njegov maksimum,« je dodal selektor. Aleksej Nikolić je poudaril, da je po dveh tednih priprav čutiti malo utrujenosti. »Smo pa zelo zadovoljni s prvima dvema pripravljalnima tekmama. Zaenkrat poteka vse v najlepšem redu, ekipa se počasi dopolnjuje in tudi na treningih bo šlo vse bolj zares. Začel se je tudi ritem pripravljalnih tekem, ki se jih igralci zelo veselimo,« je zaključil Nikolić.

Ponovitev finala EP

V sredo bo skupaj s soigralci potoval v Istanbul oziroma v dvorano Sinan Erdem, kjer so se Slovenci 17. septembra 2017 veselili naslova evropskih prvakov. V petek pa bodo tam ob 19.30 po slovenskem času Slovenija igrala s Turčijo in v soboto ob 19.00 še z Ukrajino. Zadnji dve pripravljalni tekmi bodo Slovenci znova odigrali doma, 17. avgusta bo v ponovitvi finala evropskega prvenstva iz leta 2017 v Stožicah na Telemachovem spektaklu gostovala Srbija, 20. avgusta pa jim bo v Celju na drugi strani igrišča stala Hrvaška.

Tik pred začetkom septembrskega EP bodo reprezentance odigrale še uvodni tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023, 25. avgusta se bo Slovenija v Celju ob 20.30 uri pomerila proti Estoniji, 28. avgusta ob 15. uri pa bo gostovala pri Nemčiji v Münchnu. Slovenci se bodo iz Münchna odpravili v Köln, kjer jih za uvod evropskega prvenstva 1. septembra ob 17.15 uri čaka dvoboj z Litvo. Turistična agencija Kompas je za vse ljubitelje košarke pripravila posebne navijaške pakete, prav tako pa omogoča tudi nakup vstopnic za tekme brez paketnega aranžmaja.