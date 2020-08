V uvodnem kolu Koper Primorska – Helios Suns

Ljubljana – Košarkarska zveza Slovenija je izžrebala pare ligaških tekmovanj za prihodnjo sezono. V moški konkurenci se bo prvoligaško tekmovanje začelo 26. septembra, že 17. septembra pa bosta sezono odprla Koper Primorska in Cedevita Olimpija s tekmo za superpokal.



Za naslov državnega prvaka se letos potegovalo enajst ekip, tekmovanje v 1. SKL pa bo začelo deset zasedb. Cedevita Olimpija se bo namreč zaradi udeležbe v dveh mednarodnih tekmovanjih vključila v domače prvenstvo v drugem delu. Prvo kolo bo predvidoma na sporedu 26. septembra, v njem pa se bodo pomerili: ECE Triglav – Terme Olimia Podčetrtek, Krka –Šenčur Gorenjska gradbena družba, Koper Primorska – Helios Suns, Hopsi Polzela – Zlatorog in Rogaška – Šentjur.



Pri košarkaricah se bodo v uvodnem kolu srečali Ježica – Jasmin sport Ledita, Triglav – Grosuplje, Maribor – Pro-Bit Konjice in Cinkarna Celje – Akson Ilirija.