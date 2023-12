Tudi Dončić ni mogel preprečiti kolapsa Dallasa v zadnji četrtini

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil z 39 točkami prvi strelec na tekmi proti moštvu Cleveland Cavaliers, vendar ni mogel preprečiti domačega poraza svoje ekipe Dallas Mavericks v ligi NBA. Teksašani so pred svojimi navijači klonili s 110:113.

Dallas je imel v drugi četrtini že dvajset točk naskoka, v začetku četrte še deset, kar pa ni bilo dovolj za uspeh. Gostitelji so v končnici dvoboja povsem »zmrznili« in doživeli 13. poraz v sezoni.

Večji del tekme je kazalo na gladko zmago teličkov. Dončić je sprva sijajno vodil soigralce, ki so ob uvodu druge četrtine vodili že s 50:30. V začetku zadnje četrtine je njihova prednost znašala 101:91, nato pa so doživeli kolaps. Igralci Clevelanda so v prelomnih trenutkih dvoboja naredili delni izid 19:5 in razžalostili 20.377 gledalcev v American Airlines Centru.

Caris LeVert (z žogo) je k zmagi Clevelanda prispeval 29 točk. FOTO: Kevin Jairaj/Usa Today Sports

Ob koncu zgrešil preveč metov

»V zadnji četrtini smo igrali zelo slabo, tudi sam sem zgrešil preveč metov,« se je po porazu posul s pepelom Dončić. »V zadnji akciji tekme bi potrebovali trojko. Opazil sem, da je Lively odprt pod košem, toda dve točki ne bi bili dovolj. Na naslednji tekmi moramo biti precej boljši v skoku,« je še pribil 24-letni Ljubljančan, potem ko je še na svoji 14. od zadnjih 15 tekem presegel 30 točk (z metom iz igre 14:29, od tega za tri točke 3:10). Na parketu je prebil dobrih 36 minut, zbral je še sedem skokov in šest podaj. Drugi strelec Dallasa je bil Seth Curry z 19 točkami.

»V zadnji četrtini smo imeli veliko odprtih metov, a smo bili nenatančni, tudi Dončić in Curry sta zgrešila veliko metov. Cleveland je vseskozi igral zavzeto, Allen, ki je imel kar devet skokov v napadu, pa nam je povzročal silne težave. V končnici bi morali igrati precej bolje,« je bil nezadovoljen tudi Dallasov trener Jason Kidd.

Pri gostih so manjkali Donovan Mitchell, Darius Garland in Evan Mobley, kadrovsko vrzel pa so sijajno nadomestili Caris LeVert, Jarrett Allen in Isaac Okoro. LeVert je teksaški ekipi nasul 29 točk, Allen je 24 točkam dodal kar 23 skokov, Okoro pa je k zmagi prispeval 22 točk.

Drugi izidi: Orlando Magic – Philadelphia 76ers 92:112, Washington Wizards – Toronto Raptors 102:132, Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 122:144, Houston Rockets – Phoenix Suns 113:129, Oklahoma City Thunder – New York Knicks 129:120.