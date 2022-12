V Zagrebu začeli z dobrim napadom, do točk z boljšo obrambo

V prvih osmih nastopih v ligi ABA so košarkarji Cedevite Olimpije dosegli šest zmag in so torej bolje na poti kot lani (5:3). Polovico bere so zbrali proti hrvaškim tekmecem, v soboto se je na njihov seznam vpisala še Cibona. Ljubljančani so v Zagrebu vodili že z 18 točkami prednosti, težko pa bi rekli, da je bil njihova pot do zmage z 90:78 lahka. Na koncu so pomislili, kaj vse bi bil pripravljeni storiti, da bi bili vsaj približno tako uspešni v evropskem pokalu.

Cibona : Cedevita OIimpija 78:90 (65:71, 43:50, 25:23) Dvorana Dražena Petrovića, gledalcev 1000, sodniki Koljenšić (ČG), Majkić (Slo) in Kruljac (Hrv). Cibona: Radovčić 8 (2:2), Perasović 4 (2:2), Smajlagić 19 (3:4), Mazalin 22 (7:10), Aranitović 10 (2:2), Baković 5, Kapusta 3 (1:2), Ljubičić 7 (1:1). Cedevita Olimpija: Ferrell 10, Jeremić 11 (2:2), Alibegović 20, Murić 11, Adams 19 (4:5), Matković 5 (3:6), Gnjidić 2, Omić 9 (1:1), Dragić 3.

»Za nami je težka tekma po potovanjih v Litvo in na Hrvaško, zaradi katerih v zadnjem tednu nismo imeli pravih treningov. Cibona nam je ves čas dihala za vrat, saj je igrala pametno in osredotočeno, mi pa smo bili sprva premehki v obrambi. Kljub temu smo bili v seštevku obeh polčasov dovolj dobri. Do izraza je prišla naša kakovost, do obeh točk pa smo prišli z obrambo. V vsaki ligi je pomembna sleherna zmaga, a tokratno moramo hitro pozabiti in gledati naprej,« je ocenil Olimpijin trener Jurica Golemac.

Njegovi košarkarji so v uvodnih osmih minutah dvoboja prejeli 25 točk, v 13. minuti so zaostajali s 25:30, glavni premor pa so pričakali s prednostjo sedmih točk, čeprav so se odlikovali z zelo učinkovitim napadom. V prvem polčasu so metali za dve točki 10:14, trojke 9:14 in zbrali 14 asistenc. Sporočilo je bilo jasno, na podobni ravni bi morali igrati tudi v obrambi, da bi se lahko otresli tekmecev.

Zagrebčani so nastopili brez svojega udarnega centra Filipa Bundovića in vnovič tudi brez Blaža Mesička. Na uresničitev želja gostov je bilo vendarle treba počakati, saj se je Cibona približala na 60:62 in dobila tretjo četrtino z 22:21. Odločitev je nato končno padla in hrvaški prvak je ostal pod mejo 80 točk, ki je za Olimpijo pomembna prelomnica.

Cibona : Cedevita OIimpija 78:90 (65:71, 43:50, 25:23) Dvorana Dražena Petrovića, gledalcev 1000, sodniki Koljenšić (ČG), Majkić (Slo) in Kruljac (Hrv). Cibona: Radovčić 8 (2:2), Perasović 4 (2:2), Smajlagić 19 (3:4), Mazalin 22 (7:10), Aranitović 10 (2:2), Baković 5, Kapusta 3 (1:2), Ljubičić 7 (1:1). Cedevita Olimpija: Ferrell 10, Jeremić 11 (2:2), Alibegović 20, Murić 11, Adams 19 (4:5), Matković 5 (3:6), Gnjidić 2, Omić 9 (1:1), Dragić 3.

Odločitev z nižjo peterko

»Zaradi višje sile smo morali v zadnji četrtini igrati z nižjo peterko in z Amarjem Alibegovićem v vlogi centra, saj se je Alen Omić poškodoval, Karlo Matković pa si je prislužil štiri osebne napake. To se je za nas dobro končalo, saj smo lahko nadzorovali zunanje strelce gostiteljev, tudi Lovra Mazalina, ki nam je povzročal preglavice,« je pojasnil Golemac, po tem, ko je Cedevita Olimpija vodila že z 88:70.

V zadnjih 12 minutah je pri Ljubljančanih igral tudi dolgo poškodovani Lovro Gnjidić in dosegel prvi točki v sezoni. »Vedno se je lepo vrniti v Zagreb. Tu sem odraščal in upal sem, da bom dobil priložnost. Dal sem vse od sebe in vesel sem zmage,« je poudaril hrvaški reprezentančni dirigent, 21-letni in 197 cm visoki sin nekdanjega krilnega košarkarja Borisa Gnjidića, ki je v sezonah 2001-04 igral pri novomeški Krki, nato pa eno leto še pri Pivovarni Laško.