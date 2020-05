V zraku je obvisela le uvrstitev Cedevite Olimpije v evropski pokal

Videokonferenca skupščine lige ABA je bila maratonsko dolga.







Za nadaljevanje so glasovali le Partizan, Budućnost in Mornar.







V prihodnji sezoni bo v regionalni ligi tekmovalo 14 moštev.

V Stožicah brez zagotovila

Ljubljana – Skupščina košarkarske lige ABA je pričakovano, vendarle šele po sedmih urah razprave, sprejela sklep o predčasnem koncu sezone. Košarkarjem Partizana razumljivo ni dišal konec sezone brez razglasitve prvaka, čeprav je od ponedeljka jasno, da bo tudi v prihodnji sezoni regijo v evroligi zastopala Crvena zvezda, toda po burni razpravi so se morali sprijazniti z razpletom. Za podelitev šampionske trofeje sta glasovala le zastopnika Partizana in Igokee.Podobno je bilo razmerje moči tudi pri razpravi o stanju na dnu lestvice. Večina klubov je podprla predlog, po katerem ne bo nihče izpadel iz lige ABA. Odločitve so se najbolj razveselili v Zadru, saj bi njihovo moštvo zaradi slabšega izkupička v soočenjih z Mego Bemaxom in Krko pristalo na zadnjem mestu. Ob razširitvi lige na 14 moštev pa vendarle ni šlo brez zapleta. Večina je namreč na seznamu udeležencev neposredno videla vodilni zasedbi 2. lige ABA, Borac iz Čačka in Split, toda obveljal je sklep o podelitvi dveh posebnih vabil, pri kateri lahko pričakujemo oster nastop Sutjeske in MZT, ki sta si priigrali mesto v polfinalu končnice regionalnih drugoligašev.Živahna je bila tudi razprava o podelitvi vstopnic za igranje v evropskem pokalu. Čeprav v pravilniku lige ABA 2019/20 za razliko od prejšnjih sezon ni črno na belem zapisano, koliko moštev iz regije lahko računa na igranje na mednarodni sceni, je obveljalo prepričanje, da bodo na voljo tri mesta. Eno po odločitvi vodstva evropskega pokala pripada Partizanu, ker se je letos uvrstil v četrtfinale in nato brez boja ostal brez možnosti za osvojitev lovorike. Težje je bilo razvrstiti preostale kandidate.Cedevita in Mornar sta denimo zbrala enako število zmag v ligi ABA, črnogorski podprvak pa je bil v prednosti zaradi dveh zmag v soočenjih z Ljubljančani. Toda če bi v tem primeru upoštevali dosežke odigranih 21 kol, bi jih morali tudi pri kandidaturi Partizana za naslov prvaka in pri boju za obstanek, zato je za zdaj ostalo pri upanju, da bo liga ABA dobila pravico do štirih klubov v evropskem pokalu, tako kot jo je v minulih letih že večkrat, nazadnje v sezonah 2016/17 in 2018/19.»Uradno sicer nimamo zagotovila, da bomo v prihodnji sezoni igrali v evropskem pokalu, vendar iskreno upamo, da ga bomo dodali na seznam tekmovanj, v katerih bomo sodelovali ob ligi ABA, slovenskem prvenstvu, pokalu Spar in superpokalu ABA. Ambicije kluba bodo skladne s finančnimi zmožnostmi, te pa bodo znane v prihodnjem mesecu dni. Kriza namreč ni doletela zgolj nas, ampak tudi naše poslovne partnerje in pokrovitelje,« je pojasnil, direktor Cedevite Olimpije.