    Košarka

    James odlično, Dončić dobro, izjemni niz pa končan

    V dvoboju Los Angelesa in Milwaukeeja je blestel LeBron James, Lakers pa so doživeli prvi poraz na tekmah s tesno končnico v tej sezoni.
    Giannis je z dolgimi rokami povzročal preglavice Dončiću. FOTO: Harry How/AFP
    Giannis je z dolgimi rokami povzročal preglavice Dončiću. FOTO: Harry How/AFP
    Nejc Grilc
    10. 1. 2026 | 04:30
    10. 1. 2026 | 07:43
    Košarkarji Los Angeles Lakers (23-13) so končali niz neporaženosti v tesnih končnicah v tej sezoni. Po 13 zaporednih zmagah na tekmah, kjer je bila razlika v zadnjih 5 minutah manj kot 5 točk, so proti Milwaukeeju s 105:101 doživeli prvi poraz. Luka Dončić je že na ogrevanju zadeval iz tunela, bil razpoložen pri metu za tri točke, a imel zato toliko več težav v raketi. Gonilna sila skorajšnjega zasuka Lakers je bil odlični LeBron James, veteranu je le malo zmanjkalo, da bi moštvo pripeljal do 24. zmage v sezoni.

    image_alt
    Ko Dončić in LeBron dosežeta povprečje, so Lakers nepremagljivi

    Prve minute tekme so obetale poseben napadalni večer Dončića, ki je samozavestno pristopil k črti za tri točke in potopil prva dva meta. V tej sezoni je bolj učinkovit v raketi, kjer so ga tokrat pričakali čvrsti branilci Bucks z Giannisom Antetokounmpom na čelu, na roko jim je šel tudi kriterij sodnikov, ki so puščali ostro košarko z veliko telesnega stika.

    Dončić je bil zato manj učinkovit kot sicer, do polčasa je dosegel 12 točk, a je za to porabil kar 13 metov. Lakers so prejeli preveč trojk, obramba Jezernikov znova ni bila na želenem nivoju in do polčasa je Milwaukee zbral 61 točk. Zaostanek se je v prvih 24 minutah igre gibal okrog 10 točk, nič drugače ni bilo v tretji četrtini.

    Luka je kazal znake življenja v napadu, ko je dvakrat v raketi le uspel zadeti iz težkega položaja, dodal je še dve trojki in Lakers pripeljal na dosegljivih šest točk zaostanka. Nato pa je po nepotrebnem tik pred koncem tretje četrtine naredil peto osebno napako in povzročil sive lase J. J. Redicku.

    Skoraj polovico zadnje četrtine je Luka presedel na klopi in spremljal šov žilavega LeBrona, ki je igral izvrstno košarko. Žoga je lepo krožila okrog obrambe, s telesno močjo je uspel zadevati pod košem, če ni šlo, je žogo v mrežico spravil z razdalje. Lakers je lastnoročno pripeljal v vodstvo pred zadnjimi štirimi minutami tekme in zdelo se je, da imajo domači vse pod nadzorom.

    Dva koša je dodal tudi Dončić, v obrambi pa jih je presekala trojka sicer ne najbolj razpoloženega Mylesa Turnerja. Končnice niso odigrali tako, kot znajo, Giannis je v zadnjem napadu za izenačenje ukradel žogo Jamesu in tekma je bila odločena. 

    Luka je dvoboj sklenil s 24 točkami, 9 skoki in prav toliko asistencami. Lahko bi jih imel tudi 15, če bi soigralci zadeli številne odprte mete, ki jih je Luka tokrat pripravil. V oči bode skromen met Ljubljančana za dve točki – 4/18. Igralec tekme pri domačih je bil James, ki je bil blizu trojnega dvojčka (26 točk, 9 skokov, 10 asistenc), klop je tokrat prispevala 25 točk. Kalifornijcem je lahko zelo žal, da so izgubili tekmo, v kateri so zbrali kar 28 asistenc in znosnih 12 izgubljenih žog.

    Proti zahtevnim tekmecem je bil LA blizu, brez Austina Reavesa pa jim v napadu manjka udarne moči. Z le 100 doseženimi točkami je v moderni, hitri košarki v ligi NBA težko priti do uspeha. Lakers bodo naslednjič na delu v noči na torek (4.00), ko bodo gostovali v Sacramentu.

    Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks 101:105
    James 26, 9 skokov in 10 asistenc, Dončić 24, 9 skokov in 9 asistenc v 36:05; Porter ml. 22, Antetokounmpo 21.

    Oklahoma do zmage po -21

    Prvaki iz Oklahome še naprej ne igrajo prepričljivo, tokrat pa so prikazali pravšnjo mero borbenosti. V Memphisu so zaostajali že za 21 točk, nato pa zrežirali zasuk, zdržali v obrambi tudi v zadnjem napadu domačih in slavili s 117:116. To je bil najvišji zaostanek Oklahome, po katerem so prišli do zmage, že 32. v aktualni sezoni.

    Toronto Raptors - Boston Celtics 117:125
    Philadelphia 76ers - Orlando Magic 103:91
    New Orleans Pelicans - Washington Wizards 128:107
    Los Angeles Clippers - Brooklyn Nets 121:105
    Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 117:116
    Atlanta Hawks - Denver Nuggets 110:87
    NY Knicks - Phoenix Suns 107:112
    Sacramento Kings - Golden State Warriors 103:137
    Houston Rockets - Portland Trail Blazers 105:11

