Vav, šovtime, Luka, Luka, Luka ..., sta bila navdušena komentatorja

Ne le navijači Los Angeles Lakers, tudi televizijski komentatorji uživajo v atraktivnih potezah in spektakularni igri slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Čeprav je bila nocojšnja zmaga proti Utahu (108:106) v Salt Lake Cityju tesna, ni manjkalo vragolij slovenskega čarovnika, ki si je v eni od nasprotnih napadov privoščil domačega veterana. Ljubljančanovo mladostno razposajenost in lucidnost, ki samo kaže, kako uživa, je okusil nekdanji prvak lige NBA in petkratnik udeleženec tekme vseh zvezd 37-letni Kevin Love. V nasprotnem napadu ga je Dončić preigral tako, da mu je žogo porinil med nogami, nato pa akcijo zaključil z asistenco.

V Dončićevi čarovniji sta močno uživala tudi komentatorja. »Vav, kakšna poteza. Šovtime,« je akcijo pospremil atraktivno akcijo, prvi, drugi je le ponavljal »Luka, Luka, Luka ...«.