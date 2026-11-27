Petkov košarkarski večer se bo za slovenske navijače začel v Celju in končal v Teksasu. V Zlatorogu bo ob 20. uri proti Finski na slovenski klopi debitiral Domen Zevnik, v noči na soboto ob 3.30 pa bo Luka Dončić z Los Angeles Lakers gostoval pri San Antoniu na zadnji tekmi skupinskega dela pokala NBA.

Slovenci se v lov na svetovno prvenstvo vračajo s štirimi zmagami in štirimi porazi. Finci imajo zmago več, zato bi jih Slovenija z uspehom v Celju ujela. Zevnik je prevzel reprezentanco, potem ko Barcelona Aleksandru Sekuliću ni več dovolila dvojne vloge, Baskonia pa na zbor ni pustila Stefana Joksimovića. Tudi Finska je brez dveh pomembnih igralcev, Laurija Markkanena in poškodovanega Mikaela Jantunena.

Že ob 19. uri se bosta pomerili Švedska in Madžarska, ki imata enak izkupiček kot Slovenija. Madžare vodi Gašper Okorn, v ponedeljek pa bodo v Sombotelu gostili prav Slovence. Francija si lahko nastop v Katarju zagotovi z zmago v Estoniji. V drugi skupini lahko enako uspe Nemčiji v Latviji. Če ob nemški zmagi Hrvaška slavi še na Poljskem, napreduje tudi sama.

Bo Dončić znova ujel pravi strelski ritem? Foto Jayne Kamin-Oncea/Reuters

V San Antoniu bo pod košem največja preizkušnja Victor Wembanyama. Francoz je v sredo proti Portlandu zbral 44 točk in 16 skokov, pa so Spurs vseeno izgubili s 111:116. Jezerniki bodo za prvo mesto v skupini potrebovali zmago in pomoč Portlanda, ki bo istočasno gostil Golden State.

Petkove kvote na e-stavah: Za zmago Slovenije vas čaka privlačna kvota 1,58, za zmago Finske pa 2,10. Na dvoboju Švedske in Madžarske sta kvoti 1,53 oziroma 2,22, na tekmi Poljske in Hrvaške pa 1,63 in 2,03.