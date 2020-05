Večina zvezdnikov za nadaljevanje

New York - Ameriški mediji poročajo, da je sindikat košarkarjev lige NBA vsem igralcem poslal vprašalnik o nadaljevanju sezone. Da anketa med igralci ne bo javna in da sindikat NBPA pa od vseh košarkarjev zahteva odgovor o nadaljevanju tekem v času epidemije novega koronavirusa. A vodstvo NBPA je dejalo, da ni naročilo tovrstne ankete.



ESPN je poročal, da je sindikat košarkarjev od igralcev zahteval, da na vprašanje o nadaljevanju sezone odgovorijo z da ali ne. vodstvo NBPA pa je za The Athletic dejalo, da ni naročilo in razposlalo prav nobene ankete.



Izvršna direktorica NBPA Michele Roberts, predsednik združenja igralcev Chris Paul in še nekaterimi drugi košarkarji so se na petkovi videokonferenci skupaj s komisarjem lige NBA Adamom Silverjem pogovarjali o najbolj aktualnih temah v ligi NBA in morebitnemu nadaljevanju sezone v času epidemije.

Brez natančnega načrta

Silver je tedaj dejal, da se vseh 30 lastnikov klubov v ligi NBA zavzema za nadaljevanje sezone, ki je bila prekinjena 11. marca. Vodstvo lige intenzivno razmišlja, kako bi lahko pod streho spravilo preostale tekme rednega dela in končnico, natančnega načrta pa še nima.



Yahoo Sports je poročal, da je Paul v torek organiziral zasebno videokonferenco z nekaterimi največjimi zvezdniki lige NBA, kot so LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Stephen Curry, Damian Lillard in Russell Westbrook. Vsi omenjeni igralci so izrazili željo, da bi se sezona ob ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepih nadaljevala.



Časnik Los Angeles Times je v zvezi s tem zapisal, da se 70 odstotkov košarkarjev zavzema za nadaljevanje sezone, 30 odstotkov pa jih je proti.